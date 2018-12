La 3ième Foire de Noël, c'est à Libramont ces 14, 15 et 16 décembre...

Troisième édition de la foire de noël à la halle aux foires les 14,15 et 16 décembre.

La foire de noël c’est une co organisation de la Halle aux foires de Libramont et de la brasserie des tchèts. Un mariage de raison au départ qui est devenu un mariage de passion …

Comme chaque année, ce sera un vaste programme durant les 3 jours de la Foire de Noël. Cette année, la grande nouveauté est la présence d’un grand parc de châteaux gonflables.

Le programme garde la trame de celui de l’année dernière mais il y aura de nouvelles chorales et de nouveaux groupes. L’enquête visiteurs réalisée l’année dernière mettait en évidence le souhait d’avoir plus de chants de Noël. C'est la raison pour laquelle deux chorales seront programmées durant le weekend.

Vendredi

Le vendredi, place à l’Académie de Musique de Bouillon – Libramont. Les élèves présenteront un concert de Noël notamment à la guitare.

Ensuite c’est Léa Pochet et son groupe qui proposera son tour de chant. Léa est une jeune fille qui vit la musique. C’est au détour de sa participation de The Voice Saison 7, que le grand public découvre cette jeune artiste ardennaise. Son univers est pop/ rock.



Samedi

Le samedi, la chorale " Les boutons d’Or " et sa trentaine d’enfants seront sur scène. Un moment envoutant au son des voix cristallines…

On retrouvera la magie de Noël également dans le spectacle qui suivra… Un show de " tissus aérien " réalisé par Lucie nous amènera dans un moment magique.

On terminera la journée du samedi au son rock du groupe " The Old is Young " originaire de la région de Gouvy.



Dimanche

Un autre jour, une autre ambiance… On commence par un groupe jazzy " River Walk Jazz Band ". C’est un univers feutré qui accompagnera le visiteur début d’après-midi.

Il laissera place à cinquantaine d’enfants…La chorale "Chœur en Porté " rentrera en scène.

La journée du dimanche se terminera, après la remise des prix du plus beau sapin réalisé par les écoles de la commune de Libramont, par un spectacle de magie pour petits et grands.

La foire de noël c’est une alchimie entre les exposants, les visiteurs et les animations (toutes gratuites à l’exception du parc de chateaux gonflbales) :

vendredi 14 décembre de 18 h à 23 h

samedi 15 décembre de 16 h à 23 h

dimanche 16 décembre de 13 h à 19 h

Un petit mot également sur la Brasserie des Tchèts qui co-organise l'événement :

La Brasserie des Tchèts est une coopérative située à Neuvillers, un petit village à deux pas de Libramont. Elle est née de l’amitié de onze amoureux de la bière : les Tchèts. Tchèt veut dire chat en wallon, c’est le surnom des habitants du village. Créée en 2014, elle s’est progressivement développée, en partenariat avec la brasserie De Ranke (qui produit la fameuse XX Bitter à Dottignies) pour installer finalement sa propre infrastructure de production, opérationnelle depuis début 2017. Sa production est en expansion constante et sa réputation investit progressivement le territoire belge, voire au-delà. Elle emploie actuellement un équivalent temps plein.

Les Tchèts sont heureux de vous proposer leur gamme grandissante de bières:

Tout d’abord la Chatte Blonde, 6%. Sa recette fut conçue à la création du groupe il y a plus de huit ans. Cette bière fondatrice reflète parfaitement l’esprit de la coopérative : une bière conviviale et de caractère qui s’inscrit dans la tradition brassicole de village. Sa robe discrètement ambrée dévoile un équilibre subtil entre plénitude savoureuse, arômes floraux et amertume soutenue. Elle est élaborée à partir de malt pilsen et pale ale, et de houblons slovènes.

L'Angèle, bière brune, 7%. La grande soeur brune de la chatte appelée Angèle en mémoire de feu la patronne du café du village de Neuvillers. Sa robe acajou dévoile au nez et au goût des arômes persistants de caramel et de café. Une bière toutes saisons, qui se déguste aussi bien fraîche que tempérée. Elle est élaborée à partir de 6 malts et de houblons slovènes.

La Chatte Blanche, 5%. La petite soeur blanche de la chatte. Initialement appelée Chatte Estivale, les Tchèts ont finalement opté pour un nom plus générique et plus respectueux du paysage brassicole régional, qui compte aussi la Rulles Estivale, fleuron de la Brasserie de Rulles et référence incontournable pour les amateurs. Et puis c’est quand même plus simple de commander trois blondes et quatre blanches au bar...Ses arômes pleins d’éclat sont une invitation à la convivialité et au rafraîchissement. Au goût, cette bière pâle et un peu trouble offre au sein d'une vivacité acidulée maîtrisée, des saveurs d’agrumes et de fleurs. Elaborée à partir de malt pilsen et de froment, ainsi que de houblons slovènes et américain.

La Chatte Sauvage, 6% (voir étiquette ci-jointe). La Chatte Blonde version pleine lune, issue de la recette originale mais créée, dit-on, lors du sabbat des sorcières de Neuvillers. La présence de houblons sauvages, récoltés par les sorcières dans nos forêts ardennaises lui confère une palette d’arômes floraux et épicés, fondus dans une acidité surprenante. C’est une sorte de sortilège gustatif, prenez donc gare à l’enchantement singulier qu’il suscite.

Cette bière est un one shot. Il n’y aura qu’un seul brassin. Elle sera en dégustation à la foire de Noël.

Toutes les bières sont non filtrées et non pasteurisées.

Cette année, la brasserie des Tchèts a décidé de participer au "Challenge des corridas hivernales". Il y aura donc à présent 11 courses au total. La "Corrida de la Chatte" aura lieu le 28 décembre au départ de la halle aux Foires. Deux distances 5 et 10kms. Un circuit de 5kms sera proposé aux participants qui auront la possibilité de passez dans les locaux de la brasserie des Tchets et d'y faire une voire deux dégustations si il font la grande distance. Autre originalité, le circuit passera dans le bâtiment de TVLux et les participants pourront y découvrir les nouveaux bureaux de TVLux.

Plus d'informations sur le site internet: http://www.corridashivernales.be ou sur la page Facebook de la Brasserie des Tchets https://www.facebook.com/events/150364005913884/