L'usine "Valvert" d'Etalle participe aussi au "Grand Nettoyage de Printemps"

Le "Grand Nettoyage de Printemps" est une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres. Durant 3 jours, ces 29, 30 et 31 mars, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – vont se mobiliser autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. Plus d’infos sur www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/.

La Sofico (gestionnaire des autoroutes wallonnes) procède aussi au nettoyage des autoroutes en marge de la grande action citoyenne du Nettoyage de Printemps. En effet, depuis hier mardi et ce jusqu'au 30 mars, de nombreux professionnels prennent le relais des bénévoles et s’activent pour nettoyer autoroutes et nationales wallonnes. Ils ramassent les déchets, nettoient les panneaux de signalisation, brossent les filets d’eau...



Parmi les participants, épinglons l'usine Valvert située à Etalle.



Florent Maire, directeur de l'usine Nestlé Waters Benelux (Valvert) située à Etalle, était ce matin l'invité en direct de Philippe Lorain :