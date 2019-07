L'Ode à la Tartiflette : un record à battre au profit de Viva For Life !!! - © Tous droits réservés

L'Ode a la Tartiflette : un record au profit de Viva For Life - Luxembourg Matin - 09/07/2019 L'Ode à la Tartiflette c’est un défi Viva for Life qui va être réalisé sur l'aérodrome de Saint-Hubert le 20 octobre prochain. L’objectif de ce défi est de réaliser la plus grande tartiflette du monde. Il a été imaginé par les associations de la commune avec la participation d'un groupe de citoyens et des mandataires publiques de la commune. Marc Lecomte, l’un des organisateurs, était notre invité ce mardi matin à 07h20…