"L'Ode à la Tartiflette" remettra 21 000 € à "Viva for Life" !

Il y a un peu plus d'un mois, le 20 octobre, c'était "L'Ode à la Tartiflette" sur l'aérodrome de Saint-Hubert ! Ce jour-là, le record du monde de la plus grande tartiflette a été battu ! Le public s'était déplacé en nombre malgré une météo plutôt défavorable. Ce week-end, la commune de Sainte-Ode avait tenu à remercier les quelque 200 bénévoles qui se sont mobilisés en quelques semaines pour que l'événement soit une réussite. Et ce fut l'occasion de dévoiler le montant du chèque qui sera offert à l'opération "Viva For Life" ! Le montant total récolté se chiffre à 21.053,23 € !!!

Les "Tartifleurs" seront invités à aller déposer le chèque à Tournai, dans le "Cube" de "Viva For Life" entre le 17 et le 23 décembre.