L'Institut Saint-Joseph Sacré-Coeur de la Roche fait sa rentrée sur Viva !

Pour marquer l'événement scolaire d'une rentrée 2020-2021 pas comme les autres, Nicolas Guidi était en direct depuis l'Institut Saint-Joseph Sacré-Coeur de la Roche, et ce, durant la matinale luxembourgeoise de VivaCité.

Une école qui a pour vocation d'encadrer chaque élève sur son chemin de vie, en respectant ses forces, ses faiblesses, ses espoirs et ses attentes.

" Nous connaissons chacun de nos élèves, nous les écoutons, nous les encourageons au quotidien et nous les emmenons vers leur réussite. Une réussite avant tout personnelle et en lien avec le projet de vie qu'ils se sont construits tout au long de leur parcours chez nous. Chaque être est unique et mérite une attention particulière, nous en sommes convaincus. L'important pour nous est de voir nos jeunes grandir, évoluer et surtout s'épanouir. " témoigne Malorie Jacques, la directrice de l'école.

Voici un extrait du duplex de 7h50 en compagnie de Nathalie Michel, directrice du primaire, mais aussi de Malorie Jacques, la directrice de l'école :