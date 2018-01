L'indifférence tue, l'Action Damien soigne !

"Notre monde est de plus en plus virtuel. Les écrans sont partout, qui entraînent à l’évasion. Le bon vieil ordinateur a laissé la place aux tablettes et aux smartphones. Les navetteurs tuent le temps en jouant. Même les piétons, parfois, marchent dans leur bulle. Ce monde virtuel a happé toutes les générations. Rien de plus naturel, au fond. Il permet de faire une pause, de penser à autre chose, de se vider la tête. D’entrer dans un univers où rien n’est grave, où on se relève à chaque moment, où on peut s’achètent des vies pour ne pas que le jeu s’achève. Nous en oublierions presque que le monde réel existe aussi. Un monde réel parfois très dur, très âpre, où les droits élémentaires n’existent pas toujours. Comme le droit à la santé.