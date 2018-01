L'humoriste Dan Gagnon proposera son nouveau spectacle "Rose" au Centre culturel de Libramont ce 2 février

Dan proposera "Rose" son quatrième spectacle. Sans doute le plus drôle et le plus abouti à ce jour.

"Que lui est­-il arrivé ? Est­-ce que le fait de soigner la dépression dont il nous parlait dans " Première tournée d’adieu " serait une des clés du bonheur ? Ou juste rigoler en regardant des enfants tomber par terre, c’est suffisant ? Peut-on être une bonne personne et rigoler en voyant un enfant se casser la gueule ? Peut-on être une bonne personne et souhaiter la mort du mec en Porsche qui te colle au cul sur l’autoroute ? Et si non, est-­ce vraiment important d’être une bonne personne ?"