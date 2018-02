L'humoriste belge P.E. sera à Rouvroy le 9 mars prochain.

En première partie : Freddy Tougaux. En s’imposant comme la révélation de l’émission " La France a un Incroyable Talent" , Freddy Tougaux a érigé la normale attitude au sommet. ‘Ça va d’aller‘, son tube aux millions de vues sur YouTube, c’est le cri du coeur d’un monsieur tout le monde aux envies révolutionnaire !!

P.E débute sa carrière en 2008 aux côtés de Jérôme de Warzée et Kody. Ensemble, ils sont " L’agence tous rires " pendant 3 ans. Il créé ensuite " Le micro show " avec le rappeur et humoriste James Deano. En 2013, il se lance avec son premier spectacle " Chic et choc ", qu’il jouera en Belgique mais également à Paris, et différents festivals à Quebec, à Marrakech et en Suisse. Lauréat, en 2015, du festival Voo Rire de Liège et grand gagnant du festival du rire de Bastogne en 2016, Pierre-Emmanuel est lancé. P.E nous revient avec un nouveau spectacle " #Optimiste " ce vendredi 9 mars à 20H30 au ROX à ROUVROY. Infos et réservations ICI