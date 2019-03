L’Horeca servi sur un seul et même plateau ? C’est à Horecatel !

Du 10 au 13 mars, Horecatel présentera à nouveau un plateau exceptionnel composé d’une large gamme de produits de bouche, de boissons, de matériel, de services et d’équipement pour les professionnels de l’Horeca.

Durant quatre jours au Wex de Marche-en-Famenne, cette mixité de produits va s’animer entre les mains expertes des 420 exposants pour offrir, dans un équilibre parfait, un festival de senteurs, de saveurs et de solutions créatives adaptées à chaque métier de bouche.

Telle est l’essence même de l’attractivité du Salon Horecatel : proposer, au sein des six palais du WEX, soit 23.500 m2, la vitrine la plus complète des produits et fournitures destinés aux professionnels de l’Horeca, des collectivités et de la gastronomie. Et séduire les quelque 37.000 visiteurs attendus !

Focus sur les nouveaux fournisseurs

Horecatel 2019 affiche "complet" ! Preuve de l’excellente réputation et de la vitalité d’un salon qui se positionne toujours comme le rendez-vous à ne pas manquer en ce début de saison.

La majorité des exposants renouvellent leur participation chaque année. Mais chaque édition voit aussi l’arrivée de nouveaux fournisseurs avec leur lot de nouvelles marques. Citons, entre autres, pour cette édition 2019 :

Metro Cash & Carry : gamme complète de produits alimentaires et équipements pour l’Horeca

Heinz & Volys : sauces

Miko Coffee Service : café, machines à expresso et boissons chaudes

The Java Coffee Company : cafés et softs, équipements Horeca et services

Solucious : assortiment complet en aliments frais, surgelés, boissons et nonfood

Wave Distil : vins et spiritueux

Allgro : grossiste en fruits et légumes frais pour traiteurs et collectivités

Découvrez la liste complète des exposants et préparez efficacement votre visite au salon via le site web horecatel.be (cliquez ici) !

À une époque où le temps est compté, il est important de bien préparer sa visite à un salon. Le site www.horecatel.be vous guide adroitement pour optimiser vos contacts une fois sur place. Découvrez la liste complète des entreprises présentes, sélectionnez les produits et les exposants qui répondent le mieux à vos envies et faites déjà votre "sélection" grâce à un système de favoris qui vous permet de recevoir votre liste d’exposants par e-mail ou directement en PDF.

Le Palais Gastronomie

Le Palais Gastronomie présente une superbe vitrine dédiée à la gastronomie actuelle. Vous y trouverez une belle sélection en épicerie fine, vins, productions artisanales, locales et/ou bio, en la présence de nombreux artisans et/ou producteurs. Une gastronomie à visage humain aussi, grâce aux nombreux chefs qui, chaque jour, partagent leur passion et leur savoir-faire sur la Master Stage centrale.

Cette année, ils seront emmenés par un de leurs confrères qui a eu l’audace d’ouvrir les traditions de sa cuisine chinoise aux produits de notre terroir wallon : place à Tien-Chin Chi, du restaurant "L’Esprit Bouddha" à Gosselies. Aux côtés de son épouse, Ajing, il n’a de cesse de transmettre son amour pour la gastronomie dans un savant mélange sino-wallon. C’est avec plaisir qu’il endossera le rôle d’Ambassadeur 2019 !

Venez le rencontrer aux côtés d’autres chefs qui vous feront voyager au cœur de leurs univers culinaires, aussi variés que gourmands, sous l’œil avisé du fidèle chef d’orchestre, Philippe Limbourg.

Le Palais Gastronomie s’organise autour de sa Master Stage mais aussi de plusieurs stands collectifs, autant de lieux d’échanges et de découvertes tels que :

Le stand collectif de l’Apaq-W, une vitrine incontournable pour les producteurs wallons. Grâce au soutien de l’Apaq-W, ils bénéficient d’une visibilité accrue pour valoriser leur savoir-faire et leurs produits de qualité auprès des restaurateurs et des collectivités. L’occasion de rappeler l’importance de mettre les productions locales à leurs menus. Cette année, ils seront 18 producteurs conventionnels et 6 producteurs bio à être mis à l’honneur.

Le stand "Les Saveurs du Luxembourg belge" : chaque jour, rencontrez des producteurs différents pour une découverte de leurs productions artisanales : fromage, charcuterie, viande fraîche, chocolat, miel, maitrank…

Le stand "Horeca Magazine", plateau collectif regroupant une dizaine de partenaires et fournisseurs, à l’invitation du partenaire "Horeca Magazine".

Le stand "Generation W", un collectif de chefs, de producteurs, d’artisans et de créateurs wallons engagés dans la mise en valeur du patrimoine culinaire wallon.

Le restaurant gastronomique, géré par le chef Olivier Bauche, de La Gloriette à Marche-en-Famenne, et Jeune Restaurateur d'Europe (JRE).

À L’AFFICHE DE L’ÉDITION 2019

Master Stage du Palais Gastronomie – Palais 6

Dimanche 10 mars

12H30-13H45 : Démo culinaire présentée par l’Ambassadeur 2019, Tien-Chin Chi – L’Esprit Bouddha (Gosselies)

Thon mariné, ramonas lacto-fermentés, sésame et nori grillé

14H00-15H00 : Démo culinaire par Arold Bourgeois – Little Paris (Waterloo)

Le chef Arold Bourgeois se fera un plaisir de vous faire saliver avec une cuisine 100% gourmande.

15H30-16H30 : Démo culinaire par Eric Martin – Lemonnier (Lavaux-Sainte-Anne)

16H45-17H45 : Bossimé, une cuisine partagée 2.0 – Les Artisans de Bossimé (Loyers)

Lundi 11 mars

12H00-17H00 : Finale du concours WexProCup

Un lieu de challenge et de défis !

Pour sa 8ème édition, le concours WexProCup est ouvert aux jeunes de moins de 30 ans et actifs dans un restaurant. L’occasion pour eux de tester leur savoir-faire en live lors d’une épreuve de 2H30 riche en rebondissements et en surprises, au cours de laquelle ils devront préparer et servir une entrée et un plat.

Les 4 finalistes s'affronteront sur base d’un panier surprise à découvrir le jour J.

Le défi : sortir, en 2H30, une entrée et un plat sur base d'un panier garni identique de produits locaux et de saison ! Et se distinguer auprès des nombreux chefs qui composent le jury, présidé cette année par Maxime Collard de La Table de Maxime à Paliseul.

Les autres membres du jury sont :

Tien-Chin Chi, L’Esprit Bouddha à Gosselies (Ambassadeur)

Clément Petitjean, La Grappe d’or à Torgny

Olivier Bourguignon, D’Arville à Assesse

Charles Jeandrain, Attablez-vous à Namur

Tristan Martin, Lemonnier à Lavaux-Sainte-Anne

Didier Galet, Didier Galet à Sprimont

Les finalistes 2019 sont :

Kristof Beens, Humphrey (Bruxelles)

Antoine Guilmot, Philippe Fauchet (Saint-Georges)

Tom Pierat, Le Mont-à-Gourmet (Gouy-lez-Piéton)

Noe Pellet, Vino Vino (Namur)

Organisation : Horecatel et Génération W

Mardi 12 mars

12H00-13H00 : Démo culinaire par Tien-Chin Chi - L’Esprit Bouddha (Gosselies)

Tofu et foie gras poêlé, sauce teryaki à l'Orval, shiitake au vinaigre de riz par Tien-Chin Chi - L’Esprit Bouddha (Gosselies)

13H30-14H30 : Démo culinaire par Olivier Bourguignon – D’Arville (Assesse)

Organisation : Génération W

15H00-16H00 : L’œuf dans son nid par Stéphanie Thunus – Au gré du vent (Seneffe)

16H30-17H30 : Les légumes de Wallonie agrémentés de produits de chez nous

Organisation : Apaq-W

Mercredi 13 mars

12H30-13H30 : Démo culinaire par Alexandre Ciriello – L’Horizon (Chaumont-Gistoux)

Organisation : Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE)

14H00-15H00 : Démo culinaire par Mathieu Morvan – L’Opéra (Grand-Duché de Luxembourg)

15H30-16H30 : Démo culinaire par Alain Bianchin – Alain Bianchin (Overijse)

Master Stage "La Scène de demain" - Palais 1

Dimanche 10 mars

12H30-13H30 : Démo culinaire par Chef C.O.Q.

Cette récente association regroupe une cinquantaine de "chefs" passionnés actifs dans les différents métiers de bouche. Qu’ils soient chefs cuisiniers, traiteurs, restaurateurs, bouchers, chocolatiers, ils sont unis par la même passion : celle de leur région et des nombreux produits de bouche qui en sont issus.

14H00-15H00 : Démo culinaire par Les Sucrés du Lux

L’association luxembourgeoise de pâtisserie "Les Sucrés du Lux" reviendra en force mais toujours tout en douceur avec quelque délices sucrés dont ils ont le secret.

15H30-16H30 : Interprétation du "Terre et mer" par Kevin Roquet – Oh-Chef

L’Ambassadeur de l’association Oh-Chef, Kevin Roquet, vous interprétera sa version du terre-mer au travers d’un vitello tonnato hauts en couleur !

Lundi 11 mars

15H00-16H30 : Luxembourg Creative – L’alimentation durable avec Ludovic Vanackere

La gastronomie durable, c’est ce que propose Ludovic Vanackere dans son restaurant

" L’Atelier de Bossimé " depuis 2012. Dans une démarche d’innovation sociale, écologique, et économique, il a créé parallèlement à son établissement les " Artisans de Bossimé ", une ferme et coworking agricole qui lui permet de n’offrir à ses clients que des produits locaux en faisant vivre l’artisanat de proximité.

Dans le cadre du salon Horecatel, le chef loyersois Ludovic Vanackere vous présentera la transition écologique de son entreprise, ainsi que des produits directement issus de son jardin.

Inscription souhaitée : Vanessa Hansen - v.hansen@uliege.be

Organisation : Luxembourg Creative

Mardi 12 et mercredi 13 mars

11H00-17H00 : WorldSkills Belgium

Première épreuve de la finale belge : cuisine et service en salle

L’édition 2019 du Championnat des Métiers est lancé. Plus de 800 jeunes de moins de 25 ans ont participé aux présélections dans les différents métiers en janvier et février. Leur objectif : faire partie des meilleurs belges dans leur métier avec l’espoir de participer à la finale belge… et peut-être décrocher un ticket pour le Mondial des Métiers qui aura lieu en août 2019 à Kazan en Russie !

Ces 12 et 13 mars, Horecatel accueillera les finalistes en " Cuisine et Service en salle " pour une première épreuve de la finale belge.

Au menu : assiettes composées devant vous, nappages divers, réalisation de cocktails, reconnaissance de cépages, flambage de desserts… Venez nombreux applaudir ces jeunes talents !

Organisation : WorldSkills Belgium – Horecatel

Programme des conférences

Salle de conférence – Palais 6

Dimanche 10 mars

15H00-16H00 : Comment repenser son concept ?

“I’d rather sleep on the street”

“I found a dead cockroach in my gin and tonic”

“They spat in my hair”

Il vaut mieux éviter d’engendrer ce genre de commentaire sur TripAdvisor. Mais comment satisfaire ses clients ? Le design doit être parfait, votre intérieur doit raconter une histoire, chacun attend une nouvelle "expérience"… Comment rester pertinent ? Innovant et intemporel ? Ce n’est pas toujours évident de connaître ses clients et de savoir ce qu’ils attendent en venant chez vous. Creneau propose d’échanger à ce sujet afin de vous aider dans les choix à faire. Nous vous apportons des idées, les tendances et l’information. Car mieux vaut un client satisfait sur TripAdvisor.

Organisation : Creneau International

Mardi 12 mars

10H00-12H30 : Les nouvelles tendances dans la restauration

Pour dresser les contours d’une réelle préoccupation des restaurateurs et en débattre sans tabous, la Fédération HoReCa Wallonie invite le chroniqueur Carlo de Pascale.

"La restauration d’aujourd’hui est confrontée à de nombreux challenges et on pourrait croire que le métier n’a jamais été aussi dur : coût de la main-d’œuvre, variété de l’offre, exigences d’une clientèle qui sait parfois manger mais qui sait surtout de plus en plus jouer au ‘petit critique gastronomique’, guerre des prix, tentation de recourir au préfabriqué…"

Le restaurateur, qu’il soit patron d’un établissement modeste ou gastronomique, se pose souvent la question de savoir quelle cuisine il va faire, quel concept il va proposer.

Pourtant des pistes se dégagent, souvent sous des mots un peu fourre-tout comme "terroir, authenticité, tradition, saison, localité…". Au-delà des mots, l’avenir de la restauration n’est-il pas dans une authenticité réelle et bien comprise, voire radicale ?

Cette conférence-débat se veut être une source de réflexions concrètes pour la profession. La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Organisation : Fédération HoReCa Wallonie

Inscription obligatoire : info@horecawallonie.be - Tél. : 081/72.18.88

Prix de l’Innovation 2019

Les nommés sont, …

Les Prix de l’Innovation sont l’occasion d’attirer l’attention sur les nouveautés et les tendances en vogue dans les trois secteurs Food, Non Food et Gastronomie. Après une première sélection opérée par le jury composé de professionnels de l’Horeca, voici les 13 produits nommés pour cette édition 2019. Les lauréats seront dévoilés lors de l’inauguration du Salon, le dimanche 10 mars à 18H00.

Catégorie FOOD

Ardo pour le " Cauli power mix " – Stand 2D15

Cauli Ppower mix est un mélange végétal de morceaux de chou-fleur, de quinoa rouge et de lentilles vertes à faible teneur en glucides. Ce mix original avec des ingrédients nutritifs vise à remplacer les glucides par des légumes sains.

Ardo pour les " Falafel vegan " – Stand 2D15

Ces petites tranches de falafel vegan débordent de saveurs du Moyen-Orient telles que pois chiches, coriandre, cumin, ail et autres herbes parfumées. Ces tranches sont précuites dans de l'huile de tournesol et grâce à leurs formes plates, elles sont faciles à servir en burger ou pains pita.

European Drink System pour le " Sirop bio équitable pour granita " – Stand 2F22

Sirops conçus spécialement pour l'élaboration de granita 100% bio, production durable/équitable. Ils sont sans colorants, sans conservateurs, sans produits controversés. Pas d'effets non désirés sur les enfants et sain pour la santé.

Helados Estiu pour la " Wao Mochi ice cream " – Stand 1B14

Cette glace est une réinterprétation d'un dessert Japonais. Elle est constituée de fines couches de pate de riz avec une glace ou un sorbet à l'intérieur

Le Poulet d’Ardenne pour la " Cuisse de poulet confite sauce béarnaise " – Stand 2F22

Cuisses issues de poulets 100% wallon, élevés en 56 jours dans des conditions respectant le bien-être animal : faible densité d'élevage, éclairage et ventilation naturels, parcours extérieur. Les cuisses sont aromatisées pendant 24h et confites dans la graisse pendant 6h à basse température.

Catégorie NON FOOD

Be-Straw pour la " Custom Bambou Straw " – Stand 1C14

La paille de bambou Be-straw contient des propriétés anti-microbiennes naturelles et est biodégradable. Elle ne contient ni colorant ni encre et elle propose des tailles adaptées à tous les modes de consommation.

Green Surf pour " Arom@Home " - Stand 6E30

Cette étagère hydroponique, développée pour les établissements gastronomiques, produit toute l’année des micro-pousses, aromatiques et légumes feuilles. Produits à partir de graines bio, ces végétaux sont frais, sains, de qualité́ et sans pesticides.

Arom@Home est innovante car elle offre aux chefs la possibilité de produire leurs propres végétaux avec la technique de production en hydroponie c'est-à-dire que les plantes poussent dans un substrat immergé dans une solution comprenant les nutriments utiles à leur croissance.

Lumea pour " Eco Burner " - Stand 5E21

Eco burner est un système de réchauds. Il est conçu pour remplacer le gel et les mèches. Les caractéristiques brevetées le rendent plus sécuritaire, écologique et propre. Il procure aussi un plus grand contrôlé, élimine le gaspillage et diminue les déchets.

Stroomop pour le " POB Faro, chauffage terrasse aux pellets " - Stand 1C11

Premier chauffage de terrasse au pellet. La chaleur est distribuée par convection et rayonnement. Les pellets sont un combustible renouvelable, moins cher et écologique. Le Faro est fabriqué en verre ce qui permet d'admirer les flammes à l'intérieur.

Vito AG pour le " Vito 50 oil filter system " - Stand 5D19

Vito 50 est un système de filtration de l'huile très innovant. Il améliore la qualité et le goût en retirant les microparticules présentes dans l'huile. Il permet d'améliorer des paramètres tels que : l'acidité, polymères triglycérides, …

Catégorie FOOD GASTRONOMIE

Ghost in a Bottle pour " No Ghost in a Bottle, Herbal & Floral Delight – Stand 6BC5

Premiers distillats non-alcooliques de Belgique, naturels, sans sucre, ni sel, ni alcool et donc avec un grand zéro sur la valeur nutritionnelle. Une alternative saine de qualité pour celles et ceux qui ne boivent pas d’alcool et qui souhaitent découvrir autre chose que les produits sucrés disponibles sur le marché.

Le Safran de Cotchia pour les " Confitures 100% fruits " - Stand 6AB1

Cette confiture 100% fruits safranés ne comporte donc aucun sucre ajouté, édulcorant ou autre produit pouvant amener un goût sucré. Elles répondent à la demande des diabétiques et des personnes à la recherche du sans sucre.

Oleodélices pour " L’huile d’olive autrement " - Stand 6E22

Sélection d'Huiles d'Olives Extra Vierges Premium auprès de petits producteurs. À la manière d'un sommelier en huiles d'olive, proposition de cours de dégustation et d'accords mets-huiles d'olives à l’attention des chefs, afin d'alléger les assiettes par l'apport d'arômes totalement naturels.

Les membres du jury 2019 :

Katia Belloy, Horeca Journal

Ilse Duponcheel, Dolce

Mieke Masyn, FoodServices & Delicatesse

Isabelle Radoux, Innovatech

Stefaan Van Laere, Horeca Magazine

Piet Desmyter, Restaurant, Café & Bistrot

Bernard Lefebvre, Unafri

INFOS PRATIQUES

Dates : Du dimanche 10 au mercredi 13 mars

Heures :

Du dimanche 10 au mardi 12/03 : de 11H00 à 19H00 (accès jusque 18H30)

Mercredi 13/03 : de 11H00 à 18H00 (accès jusqu'à 17H30)

Tarif : salon réservé aux professionnels de l'Horeca

Sur présentation d'une carte d'invitation : entrée gratuite

Sans invitation : 70€

Groupe d'étudiants en hôtellerie (uniquement le mercredi après-midi) : 6€/personne

Parking : 3€/jour

Lieu : WEX (Wallonie Expo S.A.) - Marche-en-Famenne

Julie Wery, responsable "concours et animations" pour Horecatel, était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce vendredi :