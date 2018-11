L'eau et le tourisme durable au coeur d'un colloque ce 07 décembre à Libramont...

Ce colloque aura lieu ce vendredi 07 décembre à la Haute Ecole Robert Schuman à Libramont :

Ce colloque s’inscrit dans l’année 2019, année wallonne sur l'eau et le tourisme. Et il s’inscrit également dans un continuum.

​

"Eau ou montagne ?" Question bateau (si l'on ose) de la famille dite classique qui doit choisir sa destination touristique...



Quoi qu'à bien y réfléchir, un tourisme sans eau, cela n'existe pas !

le touriste doit boire ; Il doit se laver ; son hébergement et ses affaires doivent être lavées ; même à la montagne, il aime entendre le bruit de l'eau ; s'il fait beau, il aime pouvoir se rafraichir, nager ; et il souhaite une eau limpide, belle, et sans danger pour sa santé...

​

En Wallonie aussi, le touriste a besoin d'eau, les acteurs touristiques ont besoin d'eau, et le touriste souhaite avoir accès à un point d'eau pour se baigner et y faire des activités récréatives.

​

Concernant le tourisme, qu'en est-il de la disponibilité en eau ? Qu'en est-il de la qualité de l'eau ? Qu'en est-il de l'épuration des eaux ? le touriste a-t-il accès à une eau récréative de qualité ? Que peut-il être fait pour améliorer ceci ? Les acteurs touristiques peuvent-ils économiser de l'eau ? Réduire la pollution ? Peuvent-ils offrir de l'eau récréative ?

​

Le colloque de cette année sera délibérément pratique, tourné vers les acteurs de terrain, et a pour but de leur offrir des solutions pratiques, valorisables auprès des touristes !



Les ateliers seront introduits par des acteurs de terrains, disposant d'expériences pratiques. Il y aura également des exposés courts remettant la question dans son contexte et montrant des comparaisons utiles.

​

Le colloque sera orienté sur un échange de solutions concrètes et de bonne pratiques telles que ; l’eau consommée par les touristes et les acteurs : réduire les quantités, réduire la pollution;

l’eau récréative artificielle : proposer des piscines écologiques…

l’eau récréative naturelle : proposer des activités nautiques en préservant le milieu.

​

Le colloque de 2018 apportera des solutions concrètes et pratiques aux acteurs touristiques de terrain.

​

​

Frais d'inscription :

​

Etudiants, sans emploi : Gratuit

Autres : 15 €

à verser au n° de compte : BE40 0682 5120 4563 avec en communication : "colloque TD 07/12/2018 NOM Prénom"

L'inscription donne droit à l'accès au colloque à la documentation, au repas de midi et aux collations.

http://manuelquoirin10.wixsite.com/tourismedurable/colloque-2018