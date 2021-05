L'association WEP Luxembourg recherche des familles d'accueil pour des étudiants étrangers -... Céline et Luc Thiry de Fouches sont coordinateurs pour la province de Luxembourg de l'association WEP. Une association qui permet à des étudiants étrangers de venir apprendre le français en Belgique. Pour cela WEP est à la recherche de familles d'accueil dans toute la Wallonie, et plus spécialement dans la province de Luxembourg. Nous avons appelé Céline ce mardi matin à 07h20...