L'ASBL Alimen'T a besoin de vous

Alimen’T est une asbl qui travaille dans l’aide alimentaire et non alimentaire en faveur des plus démunis de notre province. Et, en ces temps difficiles, l’ASBL manque de moyens financiers et lance un appel aux dons.

Alimen’T est une asbl qui travail à l’échelle provinciale (province de Luxembourg) pour apporter son aide et soutenir les institutions travaillant dans le secteur de l’action social – aide alimentaire et matérielle – via sa plateforme logistique.

Alimen’T est soutenue par les pouvoirs publics, mais malgré cela, l’ASBL manque de moyens financiers pour répondre à une demande de produits alimentaires et non alimentaires en constante augmentation. Les personnes démunies sont de plus en plus nombreuses, et encore plus en cette période de crise sanitaire. Chez nous, en province de Luxembourg, un enfant sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté.

Pour aider l’ASBL Alimen’T, vous pouvez faire des dons sur le compte BE51 1030 4834 4262.

Jean-Paul Welles, le coordinateur d’Alimen’T, est joignable au 0470/38.31.78, son mail : info@alimen-t.be