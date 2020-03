L'artiste libramontois Sébastien Graux et son titre "La Faute à Personne" - Luxembourg Matin -... Le chanteur et guitariste libramontois Sébastien Graux sort dans quelques jours (le 30 mars à midi) un nouveau titre : " La Faute à Personne ". Un morceau qui sera disponible sur YouTube et Spotify et sur lequel il est revenu au micro de Philippe Lorain en cette période de pandémie liée au Covid-19.