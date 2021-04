L'arlonais Laurent Mertz dit stop aux déchets le long des routes - Luxembourg Matin - 26/04/2021 L'arlonais Laurent Mertz est un passionné de promenades et de running. Et, au fil de ses périples, Laurent constate de plus en plus l'incivilité de certains individus qui abandonnent leurs déchets le long des routes, dans la campagne et dans les forêts... Il a décidé de réagir en postant des photos de ces actes sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait le buzz. Nous avons appelé Laurent Mertz à 07h20 ce lundi matin...