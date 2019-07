L'Ardenne Méridionale : de nouvelles promenades pour de nouvelles découvertes...

Créer des alliances nouvelles, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, pour le placer au centre des attentions !

Le GAL Ardenne Méridionale a la volonté d'œuvrer au développement et à la valorisation de la ruralité de son territoire.

Il est issu d'un partenariat entre les 9 communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-semois et Wellin et les forces vives qui y sont actives.

Composé d'une équipe pluridisciplinaire et entouré de nombreux partenaires, il mène des projets de développement rural au moyen de démarches innovantes et dans une perspective à long terme.

Grâce à une Stratégie de Développement Local conçue par les habitants et acteurs du territoire, le GAL souhaite insuffler une dynamique nouvelle dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, de l'action sociale et de la communication.

Découvrez les guides de la Maison des guides ainsi que le programme des balades guidées 2019 ! Vous verrez, il y'en a pour tous les goûts !