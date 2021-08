L'Ardenne autrement en compagnie de Sprit Rando !

Découvrez l'Ardenne en compagnie de Sprit Rando - Luxembourg Matin - 24/08/2021 C'est l'envie de faire découvrir l'Ardenne, terre de légendes, terre de découvertes... que Vincent Houchard et son épouse ont créé "Sprit Rando". Mais qu'est ce donc que Sprit Rando ?" "C'est avant tout passer un bon moment ensemble" nous précise Vincent. "On propose des randonnées un peu à caractère culturel et historique, ça c'est un peu l'ADN de Sprit Rando et en complément de cela on propose des activités ludiques, par exemple des cartes aux trésors, des Cluedos géants qui peuvent se faire par exemple au Château d'Herbeumont ou dans la forêt. Toutes des activités qui permettent de se retrouver en groupes, en famille, entre amis pour passer un bon moment et c'est vraiment ce qui nous plait à proposer". endez-vous ce dimanche 29 aout pour un cluedo géant en forêt, à Auby-sur-Semois. Une chouette activité qui prendra un peu moins de 2 h. A travers ce jeu vous allez devoir retrouver qui a ... assassiné le Gardien de la Forêt ! Avec quelle arme ? A quel endroit ? Notez encore une balade appéritive avec dégustation de produits du terroir le 4 septembre ! Toutes les infos et inscriptions via le site SPRITRANDO Et plus de détails en compagnie de Vincent Houchard.