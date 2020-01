"L'Ardennais Graffiti" de Lesterny (Nassogne)

Formé à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, Nathaël Gailly a continué sa démarche personnelle qui vient du dessin et qui voyage de la toile aux surfaces murales et même d'autres supports. Ses influences viennent de Feu H.R. Giger (plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et designer suisse qui a reçu l'Oscar des effets spéciaux en 1980 pour le film "Alien") et du graffiti ainsi que du street art.

Ce matin, Nathaël Gailly, alias "L'Ardennais Graffiti", était l'invité de Philippe Lorain à 7h20 :