"L’Amour' Ethe" : la bière qui soutient les Echos du Ton

L’Harmonie "Les Echos du Ton" à Ethe fut fondée un soir d’automne 1873 sous l’impulsion d’un certain Octave Fizaine Brasseur et flûtiste. Bientôt une quarantaine de jeunes s’inscrivirent au cours de solfège. Désigné Président, Monsieur Fizaine (grand père de l’écrivain Marie Fizaine) dirigea un groupe pluraliste jusqu’en 1884, année qui vit la partition de la société. Le Comte Albert de Briey avait fourni entre‑temps dix instruments, et les habitants et les musiciens se cotisèrent pour acheter matériel et drapeau.