L’AirBadminton Summer Tour fait étape à Martelange ! - Luxembourg Matin - 26/08/2021 Le samedi 4 septembre Martelange accueillera un événement unique en province de Luxembourg : AirBadminton Summer tour ! Mais qu’est-ce donc ? AirBadminton, c’est une discipline apparentée au badminton qui présente la spécificité de pouvoir se jouer sur sable, sur gazon encore sur des surfaces dure. Il permet de s’affronter en simples, en doubles, mais aussi en triples. Un volant a été spécialement conçu pour résister davantagge au vent : le AirShuttle. Celui-ci permet de vivre une meilleure expérience en plein air. Les dimensions du terrain de jeu sont similaire et y joue avec une raquette de badminton classique. AirBadminton Summer tour L’événement mêle rencontres et initiation dans un cadre convivial et détendu. Il s’adresse aux joueurs déjà membres d’un club qui pratiquent ce sport dans une optique récréative, mais surtout aux personnes curieuses d’essayer cette nouvelle discipline. Cinquante-cinq étapes en Belgique. Une seule en province de Luxembourg et ce sera donc ce samedi 4 septembre au terrain de football, près du Centre sportif de Martelange/Fauvillers). Détails en compagnie de Fabian Dickenscheid, invité de Luxembourg Matin ce jeudi Rencontres à partir de 12 ans, 30 E/équipes (5 tickets boissokn offerts – sur inscription) Initiation pour tout âge en compagnie d’animateur. Début de la journée à 10 H. Match démo à 11h30. Inscriptions obligatoires pour le tournoi via ce lien BADMINTONSUMMERTOUR Infos via la page FACEBOOK