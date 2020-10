"Kids mélodies", pour apprendre à chanter la pluie

Pour apprendre à chanter sous la pluie et faire voyager la voix des enfants entre 6 et 12 ans qui aiment chanter dans leur chambre ou dans leur salle de bain !!!

Le Centre Culturel de Libramont propose cette saison un tout nouvel atelier de chant choral.

Le chant choral, c’est se rassembler pour le plaisir et la joie de chanter tous ensemble. Et on a bien besoin/envie de faire entendre sa voix pour l’instant !

" Ensemble, nous allons faire voyager nos voix. Apprendre les gestes du chanteur, jouer avec les mélodies, goûter aux joies des canons et polyphonies. Nous créerons aussi quelques instruments et objets insolites pour accompagner nos chants avec fantaisie.", souligne Céline Lahaye, Directrice du Centre Culturel de Libramont

avant d'ajouter :

" Nous développerons une relation basée sur l’échange, l’écoute, le respect de l’autre, tout en goûtant au bonheur partagé des jeux chantés. C’est un temps pour découvrir différentes manières d’unir nos voix. Le chant à l’unisson par exemple lorsque nous chantons la même ligne mélodique. Il faut alors accorder nos voix et les ajuster. Il y a aussi les chants " questions-réponses " où les uns chantent une phrase de départ et d’autres répondent par une phrase de conclusion en écho. Mais encore les chants où se superposent plusieurs voix ou mélodies créant des harmonies très flatteuses. C’est aussi un moment pour s’éveiller au monde en apprenant des chants d’ici et d’ailleurs. Et enfin, c’est l’opportunité de cultiver l’imaginaire de développer la créativité."

Le groupe travaillera tous les samedis matins et vous proposera ponctuellement, au courant de l’année, des petites surprises pour partager les œuvres musicales sous forme d’ateliers ouverts ou de concerts. Le choeur est encadré par Hélène Leire, professeur de musique formée à l’institut de musique et de pédagogie de Namur. Elle est aussi chef de choeur et spécialisée dans l’éveil musical petite enfance.

22 séances (depuis le 19 septembre 2020), les samedis (hors congés scolaires)

Horaire : 10h00 à 11h30

Inscription : 150 €

Organisation et contact : Centre culturel de Libramont

061/224017 – cclibramont.be – bienvenue@cclibramont.be

Ce mercredi 30 septembre 2020, Céline Lahaye, Directrice du Centre Culturel de Libramont, était l'invitée de Philippe Lorain vers 7h20 :