Keno : de kiné à rappeur

Kévin Petit, alias Keno, habite Ruette, près de Virton. Le jeune kiné de 26 ans est aussi rappeur dans une autre vie. Il vient de sortir son deuxième album "Lumière", un album plus éclectique aux sonorités variées.

Kévin Petit est un rappeur de 26 ans qui se produit sous le nom de scène " Keno ".

Originaire de Mussy-La-Ville, il vit aujourd’hui à Ruette près de Virton.

Kinésithérapeute dans la vie de tous les jours, il partage sa musique depuis 1 an et demi. Il a d’abord sorti un premier projet, " L’ombre d’un doute " (disponible également sur toutes les plateformes) aux sonorités Oldschool. Ce projet a été accompagné d’un clip, " Jeune, coupable et libre ", disponible sur YouTube.

Ce 25 novembre, son deuxième album " Lumière " est sorti : un album plus éclectique aux sonorités variées. On peut y retrouver des morceaux plus pop comme Etincelle et Lumière, mais aussi des sons plus ciblés rap, voir trap, comme 100%, Dièses ou encore Déséquilibré.

À travers ce projet, il a voulu expérimenter un maximum de styles différents afin de proposer à l’auditeur un choix large de sonorités. Le clip du morceau " Lumière " est déjà disponible ici.

Le clip du morceau " Etincelle " sortira ce mercredi 2 novembre.