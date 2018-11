Kendji Girac au Baudet'stival 2019 !

Le Luxair Tour Baudet’stival 2019 est lancé !

Fort de l’important succès de l’été dernier, les organisateurs du Luxair Tour Baudet’stival lancent officiellement l’édition 2019 qui est programmée sur la place des Trois Fers du 12 au 14 juillet prochain.

De nombreux contacts sont en cours pour constituer un programme encore plus fort que la dernière édition. Et le premier nom que nous pouvons vous révéler est celui de Kendji Girac qui se produira à Bertrix le vendredi 12 juillet. Celui qui a grandi dans la caravane de sa maman, baigné des traditions gitanes et révélé par The Voice France en 2013. Depuis, il a sorti 2 albums dont le dernier Amigo qu’il défendra sur scène l’été prochain. On peut donc s’attendre à un déferlement de tubes de la part de kendji. Pensez à réviser Andalouse, Color Gitano, Conmigo, Me Quemo, Pour Oublier ou Maria Maria tout en réservant vos places pour son concert bertrigeois.

1.000 tickets à 40€ pour le vendredi et 1.000 tickets 3 jours à 90€ sont mis en vente dès ce vendredi 30 novembre via www.baudetstival.be