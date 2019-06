Jusqu'au 30 juin, ramenez vos cassettes VHS et audio au recyparc !

Les bandes magnétiques des cassettes VHS et audio posent problèmes dans les installations de traitement des déchets. Pour y remédier et pour améliorer le recyclage, l’intercommunale AIVE organise une collecte ponctuelle de cassettes VHS et audio, dans les recyparcs, la 2e quinzaine de juin et la 2e quinzaine d’octobre.

Je ne veux plus conserver mes anciennes cassettes VHS et audio. Que faire ?

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à regarder films et séries en streaming. Les lecteurs VHS et autres cassettes ont eu leurs heures de gloire mais ces objets encombrent encore souvent nos armoires.

Si les lecteurs VHS peuvent facilement suivre leur filière de recyclage, lorsque vous les déposez dans les box " petits déchets électroniques " au recyparc, il n’en va pas de même pour les cassettes VHS, audio et autres bobines.

Non seulement, ces déchets ne sont pas recyclables mais en plus, ils posent problèmes dans les installations de valorisation énergétique en s’enroulant autour des broyeurs et autres machines rotatives.

Pour éviter ces problèmes techniques, il faut donc éviter de jeter les cassettes VHS et audio avec vos déchets résiduels ou vos encombrants.

La solution ?

Faites le tri et rapportez-les du 15 au 30 juin dans votre recyparc. En effet, l’intercommunale AIVE y organise une collecte ponctuelle de cassettes VHS et audio.

Notez que pour optimaliser le recyclage, il convient de trier séparément les jaquettes en papier, les pochettes en carton et les boîtiers en plastique, ces déchets pouvant être recyclés.

Notez qu’une seconde collecte sera également organisée la deuxième quinzaine d’octobre.

Et les vieux CD et DVD ?

Ces déchets sont, eux, recyclables et la filière " CD & DVD " est accessible dans tous les recyparcs tout au long de l’année.

Pour plus d’infos : demandez conseil à votre préposé ou votre conseiller en environnement déchets.