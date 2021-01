"Juliette Soins Naturels" : des cosmétiques 100% naturels à Anlier

« J’ai ressenti ce besoin profond de me sentir belle au naturel. » (Julie Merhi)

Tout a commencé lorsque la fondatrice de la marque, surnommée " Juliette ", a soudainement rencontré des problèmes d’acné d’adulte suite à un dérèglement hormonal. Très complexée par ses imperfections, cela devint rapidement une obsession. Les solutions proposées par les dermatologues, médecins ou les cosmétiques de grandes marques ne l’aidèrent que très peu. Après plus de deux ans d’essais insatisfaisants avec la cosmétique traditionnelle et les conseils des spécialistes, sa conclusion fut que chaque individu est unique et qu’elle serait la mieux placée pour appréhender les besoins de sa propre peau, en commençant par mieux la connaître. C’est ainsi que la transition vers le naturel s’est opérée dans la vie de Julie. Autodidacte, elle s’est formée à l’aromathérapie. En créant ses soins et cosmétiques naturels, elle révolutionne son quotidien (et celui de son fiancé), mais elle découvre surtout un moyen doux, éthique et efficace de prendre soin d’elle.

Fin décembre 2019, elle parle de ses créations sur les réseaux sociaux. L’engouement est de taille. Plusieurs ami-e-s testent alors ses produits et les retours sont positifs…

L’imprévisible crise du COVID-19 a renforcé son envie d’un retour à l’essentiel. Cette artisane voit le confinement comme une opportunité pour oser se lancer. Son souhait est de répondre au désir, de plus en plus marqué, des femmes et des hommes de se rapprocher de leurs racines par une économie locale et artisanale. Le 7 avril 2020, elle entreprend les démarches pour devenir indépendante. C’est en juin 2020 que la marque " Juliette " sort de terre et est révélée au public après des mois d’expérimentation pour formuler les produits qui composent la gamme actuellement, approuvés par un Docteur en Toxicologie spécialiste des cosmétiques et en conformité avec la législation européenne.

Son objectif ? Répondre aux besoins primaires que sont l’hygiène et la beauté, par des gestes efficaces et des soins composés d’ingrédients doux pour la peau, l’organisme, mais aussi pour la nature.

Ses produits, mais aussi le design de ses étiquettes, le choix des packagings, son e-shop, son logo et ses photographies : tout est fait maison, avec cœur et passion.

LA GAMME JULIETTE :

• Le Baume à lèvres Douceur • Le Déodorant Fraîcheur • L’Élixir Force et Pousse des cils, sourcils, cheveux, ongles et barbe • Le Savon de Bonne-Maman • Le Coffret cadeau Roméo • Le Trio de Choc Les soins Juliette sont mixtes.

ÉTHIQUE ET INGRÉDIENTS : Les actifs, les cires et les beurres végétaux, les huiles végétales et les huiles essentielles qui composent les soins Juliette sont naturels et issus de l’agriculture biologique. Ils sont biodégradables, sans conservateurs, sans colorants synthétiques, sans silicones, sans tensioactifs sulfatés et sans parfum ajouté. Ils ne sont pas testés sur les animaux. Les packagings sont réutilisables, en verre glacé et en bambou.

OÙ TROUVER LES SOINS JULIETTE ? Ils sont en vente sur l’e-boutique : www.juliettesoinsnaturels.be et dans les points de vente listés sur le site.

PAYS LIVRABLES : Julie (tte) expédie ses produits vers la Belgique, le Luxembourg et la France. La livraison locale est offerte. L’enlèvement gratuit sur place est également proposé.