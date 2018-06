Journées fermes ouvertes ces 23 et 24 juin. Découvrez entre autres la ChèBrerie à Forrières !

Ces 23 et 24 juin, 22eme édition des JFO , les Journées Fermes Ouvertes en Wallonie !

Soixante-quatre fermes vous ouvriront leurs portes partout en Wallonie. Vous en trouverez le détail complet ICI

Parmi elles, la "ChèBrerie" à Forrières dans l'entité de Nassogne. Elevage de chèvres et de brebis laitières belges. Fabrication de fromages de chèvres, de brebis et de mixte. Promenade guidée à la découverte l'environnement et des animaux.

Ecoutez Françoise Ledoux gérante de la ChèBrerie, invitée de Philippe Lorain.

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK