Journée exceptionnelle ce dimanche de Pâques à Houffalize avec l'Adeps et Vivacité !

Ne manquez pas, ce dimanche 21 avril, le Point vert Ethias au départ d'Houtopia (Houffalize) ! Une journée exceptionnelle dont voici le programme :

Ressourcez-vous en famille ou entre amis lors de marches Adeps de 5,10, 15 & 20 km ! (De 8h à 18h)

L’occasion de (re)découvrir les joies des balades nature dans un cadre relaxant et convivial, en respectant ses envies et son propre rythme ! Les marches Adeps, bien au-delà du sport, fédèrent des milliers de participants quel que soit l'âge ou le milieu social, et ce depuis 1972.. Le Point vert Ethias est donc l'occasion de mettre en avant ces marches tant appréciées. Découvrez, ce jour-là, une des plus belles régions de l'Ardenne, en passant par le parc d'aventure Houtopia.

Les participants (marcheurs ou non marcheurs) auront la possibilité de visiter Houtopia au prix réduit de 5 euros - l'accès à la plaine de jeux est gratuit

Un t-shirt Point vert Ethias sera offert à chaque marcheur qui se présentera à l’accueil Point vert en échange de sa carte de participation au retour du parcours ! dans la limite du stock disponible.

Passez par le stand Adeps pour participer au Jeu-concours et tentez de remporter un des deux packs ADEPS ! Tirages au sort prévus à 13h et 18h

Initiations sportives prévues au Village sportif Adeps (de 10h à 17h) :

Initiation à la marche nordique : 5 km

Heures de départ : 10h - 12h - 14h

Le matériel est mis à disposition sur place. En collaboration avec le club Ardenne Nordic Walking, membre de l' AFBMN, reconnu par la ligue Belge-Francophone d'Athlétisme.

Roller (matériel mis à disposition)

Death ride

Parkour

Discipline sportive qui consiste à se déplacer en franchissant des obstacles. L’objectif de départ est de se déplacer rapidement d’un point A vers un point B en utilisant l’environnement qui nous entoure dans l’instant. Appelée aussi l’art du déplacement, cette discipline ne nécessite aucune structure spécifique, ni aucun accessoire dans sa pratique.

Stands

DEA, pratique du secourisme

La Défense: https://www.mil.be/fr

Be WaPP: pour une Wallonie plus propre

Grande chasse aux trésors

Rendez-vous à 11h00 là a plaine de jeux d'Houtopia. Il y aura 2 catégories d'âge: 5 à 8 ans et 9 à 13 ans.

