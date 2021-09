Journée découverte de la Maison des Jeunes de Virton ce 27 septembre - Luxembourg Matin -... Ce lundi 27 septembre la Maison des Jeunes de Virton vous invite à participer à une journée découverte dans le cadre de la deuxième édition de l’événement " Le 27.09, passe à la maison ! ". Une chouette opportunité de découvrir cette Maison des Jeunes fort active dans la région, de rencontrer l’équipe d’animation et de se rendre compte du potentiel des jeunes. Tout au long de la journée : espace jeux intérieur et extérieur, exposition sérigraphie du stage d’été, exposition du Club Photos, mur d’expression avec plusieurs thématiques. Vous aurez l’occasion de découvrir le travail réalisé dans le but de permettre aux jeunes de comprendre la société dans laquelles ils évoluent, d’aiguiser leur sens critique, de prendre positino, d’agir et de s’exprimer via multiples disciplines artistiques et divers projets socio-culturels. Aurélie Lambert est animatrice à la MJ.