Jogging et VTT de l'Abbaye de Rochefort au profit de la recherche contre le cancer

Les 19 et 20 avril prochains à Havrenne (Commune de Rochefort), on va tous se mobiliser pour la lutte contre le cancer. Le 19, une nocturne VTT avec des boucles de 11 kms, parcours libre et le 20, place à un jogging sur 3 distances (5, 11 et 17 kms). Il s'agit d'une organisation de la Fondation Rudi von Sternberg dont le siège est situé à Ehlerange (Grand-Duché de Luxembourg).

Cette Asbl a été créée en 2013 à l'initiative des proches de M. Rudi Von Sternberg. En 2011, la maladie bouleverse la vie de Rudi, alors âgé de quarante-neuf ans. Le diagnostic d'un cancer, déjà très avancé, le confronte immédiatement à l'urgence d'augmenter ses chances de guérison et de trouver les moyens de mieux supporter les effets secondaires des traitements. Rudi et Marilyne, son épouse, vont alors remuer ciel et terre, multiplier les rencontres avec médecins et chercheurs, et se rendre compte rapidement de la complexité du système mis en place, ces dernières décennies, dans la lutte contre le cancer.

Après de longs mois de combat, et le décès de Rudi, son épouse et ses enfants ont décidé de s'impliquer dans la recherche médicale autrement, avec une approche plus indépendante. L'idée de créer la Fondation vient de cette constatation : " l'évolution de la recherche en cancérologie a ses limites ". Non pas par manque de génie, mais par manque de moyens, tant la recherche coûte cher, et pour cause de lobbying pharmaceutique et de jurisprudence.

La Fondation Rudi Von Sternberg n'a pas de vocation commerciale. Mais, elle peut mener, avec grande souplesse, toutes les actions nécessaires au soutien de la recherche, c'est-à-dire desserrer l'étau financier et permettre à des chercheurs, comme Didier Paleni, rencontré dans ce parcours de lutte contre le cancer, d'aborder la maladie et son traitement sous un angle nouveau et résolument préventif.

La fondation a pour objet :

- la recherche médicale, avec la volonté de prévenir et combattre la maladie et la souffrance ;

- d'être un lien entre chercheurs et grand public, afin d'informer ce dernier sur les évolutions et les avancées de la recherche médicale ;

- la coordination des recherches quelle envisage de soutenir.

Plus d'infos sur la Fondation Rudi Von Sternberg en cliquant ici

Marilyne Bourlard, épouse de Feu Rudi Von Sternberg, était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce mardi :