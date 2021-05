Jean Michel Saive s’investit pour le tennis de table au complexe sportif de Garisart à Arlon

- Organisation d’évènements : un partenariat va lier Garisart et le comité provincial luxembourgeois. Championnats provinciaux, tournois internationaux seront organisés dans les différentes salles mises à disposition. Et pour la première fois de son histoire, les CB série A seront organisés dans notre province, à Garisart. Le tout dans le cadre des 50ans de la FRBTTLUX.

- Les familles aussi : toujours les lundis et les mercredis, les familles auront la possibilité de pratiquer le tennis de table. Chaque enfant devra au moins être accompagné d’un parent ou grand-parent qui lui aussi passera à table. Une façon de découvrir une discipline dans la bonne humeur, avant pourquoi pas, se lancer de façon plus régulière dans un de nos clubs.

- Entraînements pour les aînés : tous les mardis matin, les aînés seront conviés à rejoindre le centre de Garisart pour deux heures d’entraînement. L’occasion pour les plus de 60 ans de se retrouver pour un moment de convivialité autour d’un des sports les plus pratiqués au monde.

- Un centre permanent : à raison de deux fois par semaine (lundi et vendredi), un staff emmené par Jean-Luc Bodeux prendra en charge plusieurs groupes de joueurs, de tout niveau, souhaitant s’entraîner de façon régulière. Le but premier étant d’être un complément à ce qui existe déjà dans les clubs. Les joueurs sont attendus des quatre coins de la province mais il dépassera nos frontières puisque des pongistes luxembourgeois et français sont également attendus.

La genèse du projet Ping est relativement neuve puisque c’est il y a deux mois à peine que le club a fait appel à Vincent Goffinet pour développer un projet autour du tennis de table. Rapidement, plusieurs idées ont germé et aujourd’hui, on se retrouve avec plusieurs axes qui seront actifs à la rentrée de septembre :

On ne présente plus l’ancien numéro un mondial, champion d’Europe et vice-champion du monde. Malgré une retraite bien méritée, Jean-Mi reste très actif dans le monde sportif. Pour preuve, sa candidature au poste de président du COIB en septembre prochain. Lorsqu’on lui a proposé ce projet ambitieux, ce dernier s’est montré tout de suite intéressé. Non pas pour en devenir le parrain mais bien un membre actif.

Jean-Mi sera présent tout au long de l’année à Garisart. Une trentaine de fois au minimum. Et on le retrouvera dans plusieurs rôles :

- Membre de staff sportif pour apporter toute son expérience aux joueurs, il sera présent aux entraînements et aux stages.

- On le retrouvera régulièrement pour l’organisation de conférence portant sur ses expériences de sportif de haut niveau.

- Il sera également ambassadeur pour de nombreux gros évènements mis sur pied à Garisart (Tournois, Team-Bulding,…)