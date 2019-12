Jean Crespin (68 ans) de Messancy a fait "tout Compostelle" en 3 mois !

Le Messancéen Jean Crespin, 68 ans, a fait "tout Compostelle" en 3 mois ! - Luxembourg Matin -... Jean Crespin a 68 ans et vit à Wolkrange (Messancy). Entouré de sa famille, il s'est lancé un défi : faire à pied l'intégralité de la marche vers Saint Jacques de Compostelle (1 701 km) en moins de 3 mois ! Le but : récolter des fonds pour un orphelinat en péril en Bolivie. C'est son frère, Robert, qui vit là bas depuis des années, qui construit, restaure ces écoles et orphelinats avec le peu de moyen dont il dispose... Plus d'infos sur www.jemarchepourcolloma.com Ce matin, Jean et son épouse Auxane, sont venus expliquer à Philippe Lorain cette démarche particulière, qui allie à la fois le spirituel et l'humanitaire :