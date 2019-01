"Je n'aime plus la mer" : un documentaire exceptionnel au Ciné Club d'Athus ce 31 janvier...

Le Centre Culturel d'Athus, rue du Centre, 17, vous propose un Ciné Club exceptionnel avec la projection du documentaire "Je n'aime plus la mer" en présence du réalisateur Idriss Gabel.

Nous sommes au centre d’accueil " Le relais du monde " de Natoye entre Namur et Ciney. Durant un an, le réalisateur a suivi les enfants du centre dans leur quotidien, apprenant à les connaître, installant consciencieusement avec eux une relation de confiance, avant de commencer à les filmer.

Les enfants viennent d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak ou de Syrie, et ont un point commun : ils ont fui la guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté. Ils racontent chacun à leur tour le parcours qui les a menés jusqu’en Belgique, et plus particulièrement la manière dont le trajet s’est déroulé car, sous la protection de leurs parents, ils ont peu d’informations détaillées sur les raisons de leur départ. On retrouve souvent dans leur récit un départ violent, dans la nuit, une angoisse qui ne les quitte jamais, des traversées périlleuses, des pleurs et des cris ininterrompus et, pour certains, des pertes de proches.

Entrée : 5 €, avec une boisson offerte

Infos : Marc Flock 0496 21 51 84 marc.flock@mailoo.org

Lors de cette soirée , nous participerons à l’opération " Des Sardînes pour des SANS TOIT" , vous pourrez apporter une boite de sardines ou des pochettes de mouchoirs. Infos ici

La bande annonce du documentaire

Organisé par Gauche d'Ouverture pour une Alternative Luxembourgeoise avec le soutien du Centre Culturel d'Aubange