Jamoigne : histoire d'un village, mémoire d'un château

L'été dernier, la rédaction de Viva Luxembourg a fait écho des commémorations du 75ème anniversaire de l’arrivée des enfants juifs cachés à Jamoigne.

Ces commémorations ont rencontré un franc succès et le public qui a rejoint en journée et en soirée le site du château du Faing a montré beaucoup d’intérêt à cette belle histoire.

Très vite, les tribunes se sont remplies pour les 4 spectacles nocturnes et les organisateurs se sont trouvés dans l’obligation de refuser beaucoup de candidats spectateurs..

Depuis septembre, ils ont sent senti que, autant le public " resté sur le carreau " que le public qui a assisté à une représentation, étaient demandeurs d’un suivi, d’un souvenir.

Le syndicat d’Initiative de Jamoigne a donc décidé de satisfaire aux nombreuses demandes qui lui sont adressées et de proposer un double DVD sur le spectacle et les animations qui étaient proposées durant les 4 jours. Celui-ci sera disponible à partir de ce samedi 8 décembre...