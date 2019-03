Jacques Stotzem le 17 mars à Messancy

Le guitariste verviétois mondialement connu Jacques Stotzem sera en concert le dimanche 17 mars à 15h00 en l'église de Messancy. Avec plus d'une centaine de concerts par an, Jacques Stotzem est devenu un invité régulier des plus importants festivals de guitare européens et ses tournées le mènent jusqu'en Asie. Depuis 2006, la légendaire firme de guitare "Martin Guitar" produit un modèle signé Jacques Stotzem, un rêve et une consécration pour tout guitariste.

Jacques Stotzem crée l'émotion et partage sa passion avec le public. Avec une virtuosité impressionnante, le guitariste assure à la fois la mélodie, l'accompagnement, le rythme par la ligne basse et la percussion, d'où l'impression, parfois, d'entendre plusieurs musiciens.

Jacques Stotzem présentera un programme qui mélangera quelques formidables reprises de classiques du rock ( U2, Neil Young, …) avec ses arrangements pour guitare acoustique et ses compositions personnelles. Son dernier CD est un magnifique album de ballades mélodiques, une merveille à découvrir lors de ce concert.

Renseignements pratiques pour ce concert :

Entrée le jour du concert : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Préventes : 12 euros disponibles aux emplacements suivants :

- Librairie du centre à Messancy - 11, rue des Chasseurs Ardennais

- Centre culturel à Athus - 17, rue du Centre

- Park Music à Arlon - 5, rue de la Poste

- Office du tourisme de Longwy-Haut - Place Darche

Informations : 0470/ 89.34.63 ou info@orgues-messancy.be

Site internet : www.orgues-messancy.be

Jacques Stotzem était l'invité en direct de Philippe Lorain ce lundi matin :