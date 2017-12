Jacques Stotzem à Virton dans quelques jours...

Le guitariste verviétois, mondialement adulé, est en tournée pour la présentation de son 15e album. Il n’a jamais cessé de surprendre, que ce soit dans ses arrangements de reprises ou dans ses créations.

Sortant d’un hommage aux classiques du rock dans sa trilogie d’albums " Catch The Spirit 1 & 2 " et " To Rory ", Jacques Stotzem et sa guitare reviennent donc avec un 15ème CD exclusivement de compositions. Un album très intimiste qui est une collection de ballades tendres et profondes, certaines optimistes, d’autres teintées d’une pincée de nostalgie ou d’autres encore au ton plus grave. Toutes ces ballades sont en tout cas forgées dans ce style mélodique si caractéristique de Jacques Stotzem. Un style qu’il affectionne tout particulièrement et qu’il a développé tout au long de sa carrière. Ici, sa guitare acoustique vit au travers de mélodies qui dégagent beaucoup d’images et d’harmonies qui incitent à la rêverie. En écoutant ces airs instrumentaux, chacun pourra y retrouver un souvenir personnel, pourra fermer les yeux et se faire sa propre interprétation d’une musique lyrique interprétée avec beaucoup d’émotion.

Pour son programme de concert, Jacques mélange bien évidemment ses propres morceaux avec des titres de " Catch The Spirit ", car ces arrangements sont maintenant devenus des classiques de son répertoire ! Un mélange qui garantit un concert très diversifié à la fois dans les ambiances et dans la dynamique.

Jacques Stotzem est nominé aux prestigieux " D6bels Music Awards " de la RTBF dans la catégorie " Musicien de l’année ".

Le concert a lieu le vendredi 19 janvier à 20h au " Petit Théâtre ", 60A, rue Docteur Hustin à Ethe (Virton).

Pour réserver vos places : info@petittheatre.be - 0474/04 96 15 ou 063/44.56.60