Izel : une Fête de la Musique d'anthologie à nouveau ce dimanche 23 juin...

L'année 2019 marque la 12ème édition de la Fête de la musique à Izel, qui se tiendra le dimanche 23 juin.

Réputée pour être le cinquième pôle attractif de l'événement dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles (juste après Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi), Izel rayonne au premier plan en Province de Luxembourg.

La Fête de la Musique à Izel est l'événement populaire qui assure la transition entre la fin de l’année scolaire et l'ouverture des festivals.

Une initiative de la Ville de Chiny, mise en place grâce à la collaboration indéfectible de l’ASBL Losange/L'Entrepôt pour la programmation et la logistique technique ainsi que des partenaires associatifs locaux (Harmonie Caecilia Izel et Expanzik) pour l'intendance et la logistique humaine. Izel est fière d’avoir pu compter à son affiche desformations telles que Triggerfinger, Mad Caddies, BRNS, Concrete Knives, Balthazar, The Bellrays, Motorama, Noa Moon, Roscoe, Birdpen, Lescop, Chapelier Fou, Vismets, James Deano, Puggy, Dr Feelgood, Debout Sur Le Zinc, Naïve New Beaters, et beaucoup d'autres.

Depuis plusieurs années, la fête se distingue également par la présence de Jacques de Pierpont, à la présentation des groupes, sans oublier l’organisation, sur le site, d’une expo de photos sur bâches " grands formats ". Cette initiative unique, lancée en 2013 est renouvelée chaque année pour mettre toujours plus en valeur les photographes de concerts, les musiciens ou les scènes de notre Province.

Le public de tous âges (entre 3.500 et 5.000 personnes chaque année) a la chance de voir se succéder, gratuitement et sur plusieurs scènes, des artistes émergents ou confirmés de qualité qui seront ensuite à l'affiche de prestigieux festivals d'été.

Legendary Shack Shakers (Etats-Unis) (Country, Rockabilly)

Guive & The ORA (France) (Reggae)

Brant Bjork (Etats-Unis) (Stoner Rock)

Run Sofa (Belgique) (Pop Rock)

Harmonie Caecilia Izel (Belgique) (Classique)

Hot Coals (France) (Rock, Blues)

Atelier Combo MJ Chiny/Florenville (Belgique) (Pop Rock)

Isidore And The Protectors (Belgique) (Pop, Jazz)

White Wine (Allemagne) (Art-Rock)

Ici (Belgique) (Indie Rock)

Les Fils de Teuhpu (France) (Ska, Jazz, Musique Tzigane)

The KVB (Royaume-Unis) (Rock Indépendant)

Les Thés Gaumais (Belgique) (Jazz, Rock, Blues)

Slowbeef (Belgique) (Post-Rock)

Marc Prépus alias Big Caddy Man (France) (Post-Apocalyptique)

Nordmann (Belgique) (Rock)

Ralitt (Belgique) (Electro)

Cools And The Gang (Belgique) (Folk)