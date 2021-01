"Intrigue à la ferme" : des enquêtes pour visiter notre belle région différemment

Une application à télécharger gratuitement afin de participer à huit jeux interactifs à la ferme et à la campagne et de découvrir la Wallonie en famille ou entre amis.

Présentation :

Faire découvrir le monde rural et agricole wallon en s’amusant ! Un nouveau défi pour Accueil Champêtre en Wallonie qui lance huit jeux sur tout le territoire wallon. Intrigue à la Ferme, c’est le dernier outil de promotion développé par Accueil Champêtre en Wallonie pour valoriser la richesse des campagnes wallonnes. Toujours soucieuse de développer l’attractivité des zones rurales, améliorer l’offre d’activités durables autour d’autres produits du réseau, l’asbl a souhaité créer des jeux, façon chasses au trésor pour le plus grand plaisir des familles. Outre l’aspect ludique offert par les nombreuses technologies, mises en œuvre dans ces jeux, la volonté d’offrir une réelle découverte du patrimoine naturel et culturel est bien présente.



Mise en œuvre :

C’est dans le cadre d’un appel à projet du PWDR (Programme wallon de développement rural) qu’Accueil Champêtre en Wallonie a souhaité étoffer l’offre d’activités de découverte du territoire rural wallon. Le marché a été attribué à la société liégeoise, N-Zone, avec qui l’asbl a pu mener cette tâche à bien. Forte de son expérience dans le gaming et la scénarisation, la société N-Zone a su comprendre les besoins et les objectifs du projet. Après près de deux années d’une étroite et fructueuse collaboration durant lesquelles des visites de terrain, des rencontres avec les acteurs locaux, du développement, et de nombreux tests réalisés, huit énigmes et un site web ont enfin pu voir le jour. Géolocalisation, réalité augmentée, … avec l’utilisation d’un ensemble de technologies embarquées, l’application vise à offrir une expérience interactive adaptée à chaque village afin de susciter la curiosité du visiteur tout en le rendant acteur de sa visite.



L’application :



Quatre personnages, huit jeux, huit lieux, un univers commun



Huit parcours, huit histoires mais, un seul univers dans lequel tour à tour, quatre personnages, Les Paysans Fringuants, dans une ambiance fun et déjantée, accompagneront les participants.

Aidés des Paysans Fringuants, les utilisateurs devront trouver leur chemin, résoudre des énigmes leur permettant d’obtenir des informations sur la région et mener à bien les enquêtes qui leur sont proposées. Mettre à mal les agissements de la mafia porcine, retrouver le petit Mino, qui a été enlevé.



Construits autour d’hébergements ou magasins à la ferme du réseau Accueil Champêtre en Wallonie, les parcours ont été réalisés avec de vrais ambassadeurs. Maisons du tourisme, office du tourisme, propriétaires ACW, … tous ont proposé des itinéraires permettant la découverte du patrimoine bâti, culturel, naturel et agricole. Ils ont également nourri les circuits d’anecdotes et de légendes locales.



Intrigue à la ferme est téléchargeable sur l’AppStore (iPhone-iPad) ou le PlayStore (smartphone/tablette) et est disponible en français et en néerlandais.





Toutes les infos : www.intrigealaferme.be et www.accueilchampetre-pro.be