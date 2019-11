"Instinct Nature" : Les femmes et la nature à l'honneur ce week-end à Libramont

"Instinct Nature", c’est un festival pour les amoureux de la Nature au sens large. Les activités sont nombreuses : expos, table ronde, ateliers, projections de films, balade à vélo … Il se déroulera ces samedi 23 et dimanche 24 novembre au Centre culturel de Libramont.

Cette année, le focus sera mis sur l’empreinte féminine au cœur de la nature : auteur, photographe, réalisatrice, artiste peintre. Un autre coup de projecteur sera fait sur toutes ces femmes qui font des métiers où l’on retrouve majoritairement des hommes (métiers de la forêt, de l’agriculture, de l’élevage …). Elles sont convaincues par la nécessité de conservation de la nature et œuvrent au quotidien pour nous sensibiliser à sa beauté. Vous aurez l’occasion de rencontrer ces figures inspirantes autour des différentes activités.



Vous l’aurez compris, Instinct Nature est une activité familiale de détente et de sensibilisation au monde qui nous entoure et l’occasion d’apprécier le travail et de donner un coup de projecteur sur ces talentueuses artistes de la nature moins médiatisées.



Surfant sur la mouvance climatique, le grand objectif est bien d’amener le public à passer à l’action ! Le grand objectif d’Instinct Nature ne serait-il pas d’amener le public à passer à l’action?

Même si ce festival se déroule uniquement ces samedi 23 et dimanche 24 novembre, les expositions 100% au féminin restent quant à elle visibles du jusqu'au 29 novembre. Le catalogue d’expositions est bien fourni, cette année encore, avec l’expo du Festival International Nature de Namur, référence en matière de photographies ; les photos de Camille Meunier et Emilie Lacroix, et pour finir, les illustrations de Myriam Deru.

Les expositions sont accessibles du lundi au vendredi de 09h30 à 16h*, et les samedis de 10h00 à 12h00. Ainsi que les samedi 23.11 de 14h à 20h et mardi 26.11 de 09h30 à 19h00

Programme du samedi 23 novembre :

Dès 14h30, ce samedi 23 novembre, L’Ecran des possibles présentera le film sélectionné pour l’occasion et réalisé par Cécile Faulhaber " L’autre connexion ". Ce film au regard profondément féminin propose un modèle d’éducation basé sur le rapport à la nature sauvage, par une immersion totale, à l’image des cultures indigènes.

Plusieurs ateliers seront proposés au cours de l’après-midi du samedi :



A 16h00, l’artiste Myriam Deru animera un Atelier d’illustration avec les enfants autour de la thématique du renard. Myriam Deru est une illustratrice et auteure de livres pour enfants, dont notamment Souricette. Le travail de cette artiste est particulièrement délicat. Ses œuvres dégagent, nostalgie, moments de joie et fugacité de l’instant présent. Une artiste à (re-)découvrir !



A 17h00, Cécile Bolly animera un atelier autour de la molinie de notre région et de l’osier (nombre limité de participants, inscription conseillée). Cécile Bolly est guide-nature, photographe, écrivain, licenciée en sciences naturelles appliquées. Elle porte haut et fort l’étendard des femmes dans la nature.



De 14h00 à 16h00, les Contrats de rivières Lesse, Ourthe, Semois-Chiers proposeront un atelier " actif alternatif " : comment réaliser ses produits d’entretien écologiques.



Le point fort de l’après-midi débutera vers 16h00 avec la Table ronde : Regards de femmes sur la nature et les métiers de la ruralité, animée par Virginie Hess, éco-conseillère, chroniqueuse nature et environnement et coordinatrice de l’Ecran des Possibles.



Elles sont agricultrices, forestières, scientifiques, écrivains, guides nature ou photographes et se passionnent pour leur activité. De quelle manière ces femmes incarnent-elles ces métiers de la ruralité, généralement exercés par des hommes ?

Quels regards portent-elles sur notre rapport à la nature ? Comment perçoivent-elles et racontent-elles les enjeux environnementaux ? Loin de tomber dans le cliché stérile d’une opposition " homme/femme ", cette rencontre vous invite plutôt à découvrir ces univers féminins si minoritaires sur le terrain. Avec la participation de Vinciane Schockert, biologiste au sein de l’Unité de recherche en zoogéographie de l’Ulg, Cécile Bolly, écrivain, photographe, auteure et guide-nature, Vanessa Feller-Bruyninckx, éleveuse et cultivatrice, Gaëlle Dupuis, co-propriétaire, avec ses 5 sœurs et leur papa, d’une propriété forestière à Bertogne et Elisabeth Simon : gestionnaire d’un domaine agroécologique (cultures, forêts, maraîchage, apiculture, réceptions, etc.) à Tournai, le Domaine de Graux.

Cette table ronde se veut un moment de réflexion, un moment inspirant, pour réorienter peut-être notre rapport au monde.



A 20h00, le Festival Nature de Namur, proposera, comme chaque année, non seulement une sélection de courts-métrages amateurs et cette année réalisé par des femmes, mais également un long métrage pro " MBudha " de l’aventurière Anne Laudisoit et la journaliste Caroline Thirion, salué par la critique. La valeur ajoutée de ces projections est la présence des réalisatrices qui viennent présenter leur film et échanger des moments précieux avec le public.

La participation aux activités du samedi 23 novembre est gratuite.

Dès 18h00, le public sera invité à un moment musical avec Eric Van Osselaere et ses instruments de musique sur légumes. Cette animation prend place dans le cadre d’une Disco Soupe organisée par le GAL Nov’ardenne pour Instinct Nature. Ce sera l’occasion de faire passer de manière ludique une leçon d’anti-gaspillage alimentaire.



De 19h00 à 20h00, le food truck La crêperie gaumaise proposera ses réalisations salées et sucrées à partir de produits locaux.

Programme du dimanche 24 novembre :

Attention, le dimanche 24 novembre se fera exclusivement à l’extérieur, sur inscription !!!



L’Office du Tourisme de la commune de Libramont-Chevigny organise une balade guidée à vélo à la découverte des sites d’exposition des Saisons de la photo.

Le départ est prévu à 9h15 de la Place communale de Libramont-Chevigny.

(Balade guidée par Marie Fornasari de " Vélo Haute Lesse ". Balade accessible en VTT ou VTC. Parcours de 30km).

Il est possible de louer un vélo électrique (plus d’informations, prix et réservation à l’Office du Tourisme avant le 18 novembre).

L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité. Participation au parcours : 5€.

L’aventure Instinct Nature existe grâce à la collaboration du Centre culturel de Libramont, de Pointculture, du Festival Nature Namur, de la ville de Libramont-Chevigny, de l’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny et la Province de Luxembourg.

Ne manquez pas ce très chouette événement auquel aura le plaisir de participer Virginie Hess (éco-conseillère, chroniqueuse nature et environnement à la RTBF, et coordinatrice de l’"Ecran des Possibles"), qui était l'invitée de Philippe Lorain ce lundi aux alentours de 7h20 :