"Humans" un nouvel album pour Besac Arthur à découvrir en mode Drive In à Bastogne - Luxembourg... Besac-Arthur chante sa volonté de construire de manière solidaire un monde rempli de sens où les différences culturelles ne constitueraient pas un frein mais un tremplin Avec son deuxième album intitulé "Humans", le globe-singer Besac-Arthur promène sa folk acoustique du Québec au Burkina Faso et chante une philanthropie poétique: une main tendue vers l’autre qui n’attend qu’à être saisie. Influencé par HOME de Yann Arthus-Bertrand, il nous décrit un monde uni par la musique: un message de paix qu’il délivre au fil de ses chansons. L’album est sorti sur toutes les plateformes le 18 septembre dernier. Et ce vendredi 9 octobre, Besac Arthur se produira dans le cadre du "Drive in Festival" à Bastogne. Au programme trois concerts dans une formule exclusive ! Maëva : cette jeune demoiselle 100% nature chante de jolies mélodies en Français accompagnée de sa guitarélé. Découverte sur les ondes cet été, elle prépare son premier album pour 2021. "Oh Mon Dieu !" : le chanteur du groupe de reprises "Mister Cover" présente son projet solo en français dans lequel il se dévoile à travers ses propres compositions. Son album " Les meilleures versions de nous-mêmes " est sorti pendant le confinement sous la forme d’un très beau livre. Après l’avoir présenté dans les jardins cet été, venez le découvrir dans une formule inédite dans votre voiture! Et donc Besac Arthur qui expérimentera pour la première fois cette formule "Drive In Festival", come il l'a confié ce mercredi dans le 8/9 Et en pratique : rendez-vous ce vendredi 9 octobre à 19H30, rue du Marché Couvert à Bastogne ! Tarif 45 euros la séance par véhicule