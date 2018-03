Houffalize : l'abeille noire, donner du sens à sa passion

"L'abeille noire, donner du sens à sa passion" : c'est le nom de la conférence qui aura lieu à la salle du centre sportif d'Houffalize ce vendredi 16 mars à 19h30. L'entrée sera gratuite !

La conférence sera animée par Hubert Guerriat, auteur de " être performant en apiculture " paru aux éditions Horzo. Cette conférence sera l’occasion pour l’administration communale de Houffalize de signer la charte Mellifica

La commune de Houffalize, lors du conseil communal du 28/06/2017, a décidé de promouvoir l’Abeille noire comme abeille " domestique " auprès des apiculteurs de la commune.

Denis Martens de la Fédération d'apiculture du Luxembourg, section Houffalize-Vissoule était notre invité ce lundi à 07h20 dans Luxembourg Matin...

Pourquoi l’Abeille noire ?

Il faut savoir que cette race d’abeilles est la seule race " domestique " qui vit dans nos contrées depuis plusieurs millénaires. Au contraire des races allochtones apportées par l’homme, l’Abeille noire a su parfaitement s’acclimater à notre flore et à notre climat au fil des siècles. Elle vit en symbiose avec les autres pollinisateurs indigènes et fait partie intégrante de notre environnement local.

Pourquoi à Houffalize ?

Depuis une centaine d’année, certains apiculteurs ont importé ou croisé des races étrangères dans le but de produire toujours plus de miel et de travailler avec des abeilles ayant une certaine douceur. Ceci au détriment des autres insectes locaux et d’une perte de capacité à poliniser un spectre plus large d’espèces florales (25% de plus) et donc d’un très grand intérêt pour notre biodiversité.

Après un sondage effectué auprès des apiculteurs de la commune de Houffalize, il s’est avéré que la très grande majorité de ceux-ci n’avaient jamais introduits de races étrangères dans leurs ruches. Le terrain était donc propice pour se lancer dans une campagne de sensibilisation et de sauvegarde de notre abeille indigène, l’Abeille noire.

Qu’est-ce MELLIFICA ?

Mellfica est le nom donné à une ASBL qui a pour but la sauvegarde de l’Abeille noire en Belgique. Son travail et son expertise est unanimement reconnu par les entomologistes. Sa base est située à Virelles, dans la commune de Chimay, où l’ASBL a mis en place une station de fécondation naturelle pour les Abeilles noires car sur cette commune, et sa voisine de Momignies, sont seul autorisé une apiculture en Abeille noire.

L’ASBL MELLIFICA propose aux communes d’adhérer à une charte où les signataires ( l’ASBL, la Commune et le groupement apicole local) s’engagent dans un projet de sauvegarde et de promotion de l’Abeille noire. Ceci, tant auprès des apiculteurs locaux que de la population en général.

Avec la section apicole de Houffalize

Une vingtaine d’apiculteurs de la commune de Houffalize, et de sa région immédiate, sont regroupés dans une section qui s’emploie à aider, conseiller et former les apiculteurs. Elle est partie prenante dans ce projet de sauvegarde de l’abeille de chez nous pour pratiquer une apiculture plus respectueuse de notre environnement.

Signature de la charte et conférence le 16 mars

C’est une première en Wallonie : la commune de Houffalize est la première commune à s’engager dans la sauvegarde de l’abeille indigène et d’en faire sa promotion via la signature de la charte MELLIFICA. Cette signature se déroulera en prélude à une conférence ayant comme thème : " Abeille Noire, donner du sens à sa passion ". Le conférencier, Hubert Guerriat, auteur du livre " Etre performant en apiculture " et président de l’ASBL MELLIFICA fera découvrir le chemin vers une apiculture plus respectueuse de la nature et plus durable, l’apiculture de demain.

Aide communale aux apiculteurs

Pour démontrer concrètement son engagement, la commune " Maya " qu’est Houffalize, prendra en charge le coût des reines d’Abeille noire pour les apiculteurs qui voudront travailler avec l’abeille de chez nous. L’origine de ces reines est certifiée par l’ASBL MELLIFICA et ces reines ont été sélectionnées pour leur douceur et leur rusticité.