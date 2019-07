Houffa Cover Night : le coeur d'Houffalize va vibrer ce samedi 27 juillet !!!

Le Houffa Cover Night aura lieu ce samedi 27 juillet dès 19h30 sur la place de l’Eglise, en plein cœur d’Houffalize. Des concerts décoiffant qui vont revisiter les grands standards du rock et du blues, qui vont passer en revue les succès de Depeche Mode et qui vont vous faire danser sur le rythme des années 90.

Pour chauffer le public, un groupe rock de qualité : The House Rockers qui revisite les grands standard du rock et du blues……Eric Clapton, Creedence Clearwater Revival, JJ Cale, Bonie Tyler, Joe Cocker, etc…la légende est en route !!!



The Sneakers :

Unanimement reconnu pour être le meilleur cover européen des Depeche Mode, ce groupe qui nous vient spécialement d’Italie nous emmène dans l’univers new wave du groupe anglais.



Return to the 90’S :

Les musiciens, chanteurs et choristes de ce groupe belge by disco party show mettront le feu en reproduisant les grands succès qui ont animé les années 90, du rythme, de la présence scénique, la qualité est au rendez-vous !

Fin de soirée assurée par DJ, bières spéciales, zone couverte, bar à cava, ambiance assurée

www.houffalize-tourisme.be