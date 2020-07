Home Ardenne : la mise en avant des artisans en province de Luxembourg

Plus qu’un blog, plus qu’un annuaire, Home Ardenne c’est une communauté – comptant actuellement 20.000 lecteurs mensuels – qui permet de faire découvrir les dernières nouveautés, dénicher les astuces du moment et, surtout, présenter et mettre en avant les artisans de la région de l’Ardenne !

Le but de Home Ardenne ? Proposer aux lecteurs des sujets variés tantôt tendances, tantôt plus techniques afin de les aider à faire les meilleurs choix pour l’aménagement de leur habitation.

La touche finale ? Chaque article proposé met en avant des professionnels – indépendants et PME – de notre belle Ardenne et de ses alentours.

HOME ARDENNE, UNE HISTOIRE EN DEUX TEMPS…

Tout commence en 2009 ! La rencontre inspirée entre un publicitaire et un infographiste fait naître le projet Home Ardenne.

En 2019, Home Ardenne est repris par une petite équipe dynamique, passionnée de construction et d’aménagement intérieur mais surtout spécialisée dans le référencement et la présence des entreprises sur le Web. Sans perdre l’essence même d’Home Ardenne, le site s’offre une seconde jeunesse.

Toujours avec l’envie de valoriser le savoir-faire des artisans et professionnels de l’Ardenne, le site est repensé pour offrir une expérience complète aux utilisateurs comme aux professionnels. Le secteur de la construction et de la rénovation est mis en avant à travers des articles sur les nouvelles tendances, les conseils et astuces pour la construction, la rénovation, la décoration mais également le DIY (le Do It Youself).

Les professionnels et artisans, présents sur Home Ardenne, sont des professionnels de qualité, connaisseurs des techniques et matériaux locaux ainsi que de toutes les nouveautés du secteur. Ils sont là pour vous conseiller au mieux sur la construction, la rénovation, la transformation de votre maison en véritable foyer où il fait bon vivre.

Leur site internet permet une première approche " gratuite " aux indépendants et aux PME : leur inscription par la création d’une fiche servant de carte d’identité de leur métier, de leur entreprise pour les aider à être présents sur le web.

Home Ardenne met majoritairement en avant les professionnels présents en province de Luxembourg et en Province de Liège mais étend aujourd’hui son spectre sur une partie de la Province de Namur et sur le nord du Luxembourg. Ils ciblent uniquement les PME et indépendants de ces régions.

www.homeardenne.com