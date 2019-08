High Voltage : le tribute d'AC/DC en live à Bertogne ce samedi 17 août

Fondé en 1992, HIGH/VOLTAGE s’est imposé au fil des ans comme un dynamique et authentique Tribute-act, certainement un des meilleurs qui soit.

Pendant les deux heures de spectacle, le groupe vous permet de revivre cette incomparable ambiance dégagée par les concerts d’AC/DC !

Le répertoire d’HIGH/VOLTAGE est composé des standards d’AC/DC comme : Highway To Hell, Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie, Hells Bells, Thunderstruck, Stiff upper Lip, You Shook Me All Night Long, Back in Black…

Depuis ses débuts, avec plus de 600 concerts, High Voltage s’est construit une solide réputation bien au-delà des frontières (France, Allemagne, Hollande, Luxembourg, Suisse). Le groupe a joué dans les plus grands festivals (Dour, Nandrin, SpaTribute, Parc Rock, Festival de la Rotonde, Super Bike Mettet, Paulusfeesten Fest Leuven Marktrock Fest….)

Ambiance conviviale et familiale ce samedi à Bertogne, un rendez-vous à ne pas manquer !

Préventes disponibles au Smatch de Bertogne, au syndicat d’initiative de Bastogne ou sur https://www.weezevent.com/concert-high-voltage-tribute-to-ac-dc-2 jusqu’à ce vendredi soir.

Rendez-vous ce samedi soir dans le chapiteau sur la Place du Commerce

de Bertogne.

Tarif :

15 € – 12 € en prévente