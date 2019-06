"Hamawé Roots Festival" : la musique américaine traditionnelle à l'honneur le weekend prochain près de Virton

La musique américaine traditionnelle est en effet à l’origine de toute une série de courants musicaux actuels. Pourquoi pas remonter aux sources et faire revivre ces moments intenses où les pionniers, les esclaves ont tout inventé ? Suite au concert du groupe régional Old-Time Bluegrass " The Straps " qui, en mai 2004, avait accueilli plus de 600 personnes pour la sortie et la promotion de leur premier CD " Appalaches " " Musique Acoustique asbl " a eu l’eau à la bouche. Le succès, l’ambiance et la convivialité de cette soirée lui ont donné l’envie de récidiver dans le même cadre authentique et champêtre de la ferme Roiseux au hameau d’Hamawé, sous une formule quelque peu modifiée. C’est pourquoi elle organisa en 2005 le tout premier festival Bluegrass belge : Hamawé Bluegrass Festival. Le festival, rebaptisé ensuite de "Bluegrass" en "Roots" (raçines), a élargi ses horizons...

La ferme Roiseux d'Hamawé où se déroule le festival est située entre Ethe et Saint-Léger.

Cette année encore, pour cette 15ième édition, de nombreux artistes viendront faire la fête avec vous pour le Hamawe Roots festival les 8 et 9 juin prochains :

Rockabilly Night - 8 juin 2019



19:00 : Dîner Americana : le véritable hamburger + dessert, cuisiné par le traiteur Polo d'Etalle

sur réservation 063/434376



21:00 : CONCERTS ROCKABILLY



Hamawe Roots Festival - 9 juin 2019



16:00 : Mariachi Los Tarascos

16:30 : Heaven

18:00 : Mariachi Los Tarascos

18:15 : The Blighty Belles

19:45 : Mariachi Los Tarascos

20:00 : Morand Cajun Band

21:30 : Mariachi Los Tarascos

21:45 : The Straps

23:15 : FINAL : all bands!



Le Saloon propose de la bière régionale et autres softs.

Petite restauration en vente toute la soirée (chili con carne - Hot-dogs)

Tarifs

- Dîner Americana + Concert: 20 euros

- Rockabilly Concert seul: 10 euros

Réservations repas : 063/434376



Préventes concerts du dimanche : 12 euros

Arlon : Park Music - Virton : Syndicat d'initiative - Hamawé : Ferme Roiseux - Etalle : Le traiteur POLO

Sur place : 16 euros - moins de 15 ans : gratuit

Pour plus d'infos : www.hamawe.be