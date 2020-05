Habay : Une artiste-peintre et infirmière au Luxembourg rend hommage à NOS héros !

Gilliane Warzée, artiste-peintre, originaire de Rulles (Habay), et infirmière aux Hôpitaux Robert Schuman au Grand-Duché du Luxembourg, rend hommage au personnel soignant, héros de la crise sanitaire du Covid-19.

Dans le cadre de son exposition " Immersion " initialement programmée du 5 mai au 27 septembre 2020 à la Galerie d’Art Contemporain " Am Tunnel " de Luxembourg (et reportée sine die en raison des mesures préventives liées à la pandémie de Covid-19), Gilliane Warzée a voulu compléter sa collection de portraits en mettant à l’honneur le courage et l’abnégation du personnel soignant engagé dans la lutte contre l’épidémie depuis plusieurs mois.



Ce diptyque représente une soignante, tantôt de face, tantôt de profil, dégageant les symboliques de confiance, d’empathie, de responsabilité, et de spiritualité qui caractérisent si bien tant de professionnels de santé.



Dans l’obscurité de ces toiles aux couleurs sombres et froides, l’apparition lumineuse de la figure soignante, profession historiquement et profondément inscrite dans le féminin, nous confronte aux récits mythologique, philosophique ou religieux de la condition humaine et ses limites que sont l’amour, la maladie et la mort. Les deux oeuvres invitent au questionnement intime quant à l’inexorable fin de notre propre existence et à la nécessité absolue de faire face courageusement au sort qui nous attend tous, en vivant ici et maintenant la vie la meilleure possible.

Pour tous les efforts et sacrifices consentis par tout le personnel face à cette pandémie, Gilliane a souhaité faire don de cette œuvre aux Hôpitaux Robert Schuman.



BIOGRAPHIE



Gilliane Warzée, infirmière aux Hôpitaux Robert Schuman est née le 19 décembre 1977 en Belgique. Diplômée de l'Institut des Beaux-Arts d’Arlon, elle y suit les cours de peinture de septembre 2006 à juin 2009.



Le portait est son thème de prédilection. Les visages la fascinent. Ils sont le reflet physique de l'être intérieur. À travers leur représentation, la technique et les couleurs utilisées, elle essaie de suggérer les émotions, les sentiments, et les pensées de ses personnages dans le souci de rendre ses oeuvres les plus humanistes, expressives et interactives possibles. Ses toiles portent chacune un nom symbolique lié à l'émotion première ressentie au contact de ses modèles. Elle leur transmet son énergie, ses pulsions profondes et sa sensibilité. Dans son processus créatif, elle a rapidement privilégié sur ses toiles l'expression du couteau, propice au travail des matières et de la lumière, qu'elle associe à la peinture à l'huile, pour son intensité, son éclat, et ses nuances de couleurs incomparables. Grâce à l'emploi de pigments fluorescents ses peintures prennent un effet fantastique dans la pénombre, offrant une lecture plus éphémère et imaginaire de son travail.



La féminité est au coeur de son cheminement artistique. C’est au cours de sa première expérience maternelle que s’est révélée à elle la peinture. Depuis, elle n’a jamais cessé de placer la femme au centre de son art. De celle au regard qui parle, de celle au regard qui aime, du regard qui espère au regard qui lutte, de celui qui souffre à celui qui apaise…



Dans toute sa diversité, dans toute sa générosité elle peint la femme d’aujourd’hui toujours avec la même force, la même fascination ou la même obsession, celle d’une mise en abîme de sa condition de femme en quête perpétuelle de liberté et d’égalité dans notre société.

Plus d’infos : gillianewarzee.com

Philippe Lorain a joint par téléphone Gilliane Warzée, au lendemain de la Journée Internationale des Infirmières. Elle est est d'abord revenur sur les pénibles semaines qu'elles et ses collègues viennent d'endurer à l'Hôpital du Kirchberg (GDL)...