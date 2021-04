Habay : la mini-entreprise YAC commercialise des sweats à capuche pour les enfants atteints du cancer

Habay : la mini entreprise YAC commercialise des sweats à capuche pour les enfants atteints du... 11 élèves de 5ème rénovés de l’école secondaire Saint-Benoît de Habay se sont lancé dans le projet de la mini entreprise dans le cadre de leur cours d’économie : "YAC, Young Against Cancer", dans le but d’aider les enfants atteints du cancer grâce à la vente de sweats design et douillets. Les bénéfices récoltés seront reversés à l'association "Un Geste pour Evalentine". L'un de ces élèves, Baptiste Pireaux, était notre invité téléphonique ce mercredi matin...