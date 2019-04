Guy Lemaire : "L'invité" du Centre culturel de Libramont

Initialement créée en 2003 au Théâtre Edouard VII à Paris, la pièce "L'invité" reçoit quatre nominations aux Molières 2004 dont celle du Meilleur Auteur. En 2006, Luc Besson décide de porter la pièce à l’écran. Depuis lors, la pièce a été adaptée et jouée dans vingt pays sur quatre continents. La version actuelle a été programmée dans le cadre de la saison 2017-2018 de la Comédie Centrale Liège et Charleroi. La pièce, jouée plus de 50 fois, a conquis le public. En effet, c’est plus de 7 000 spectateurs qui ont vu le spectacle lors de cette série de représentations. Suite à la demande de divers théâtres et centres culturels en vue d’une reprogrammation, les producteurs ont décidé d’emmener "L'invité" en tournée.

Cinquante cinq ans, trois ans de chômage, des indemnités en chute libre, Gérard (interprété par Guy Lemaire) est au bout du rouleau quand il est enfin recruté pour un poste en Indonésie. Pour se concilier les faveurs de " l’intégrateur de compétences " Gérard l’invite à dîner chez lui. Sa femme Colette, piètre cuisinière, s’affole. Alexandre (interprété par Brieuc Lemaire) leur voisin, expert en communication, propose de s’occuper du menu et des transformations nécessaires pour recevoir " l’invité "…

"L’ invité" (de David Pharao) interprété par :



Gérard : Guy Lemaire

Colette : Elvire Farrauto

Alexandre : Brieuc Lemaire

L’invité : Fabrice Ruwet



Mise en scène : Brieuc Lemaire

Scénographie : Fanny Liberatoscioli

Visuels et graphismes : Comédie Centrale

Photos : Henry Mageres

Cette version de la pièce a été jouée pour la première fois à la Comédie Centrale de Charleroi le 10 mai 2018.



Durée du spectacle : 1h30 sans entracte.

L'auteur : David Pharao

David Pharao est un auteur, scénariste et metteur en scène français. D’abord comédien, il se dirige très tôt vers l’écriture et la mise en scène pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Son court-métrage Waka Waka, est sélectionné au festival de La Ciotat où Claude Pinoteau lui remet en 1987, le prix du Meilleur Réalisateur. Il développera et écrira plus de cent épisodes de séries dont Une Famille Formidable. Au théâtre, après l’énorme succès de L’Invité il met en scène La

Dame d’Ithaque pour le Festival d’Avignon 2012où il recevra la Palme de la Critique. Il revient en 2016 au Théâtre Hébertot avec une nouvelle comédie:

Mariage et Châtiment qui lui vaut une nomination pour la Meilleure Pièce de Théâtre, aux Globes de Cristal 2017.



Guy Lemaire : Gérard

Guy Lemaire, c’est d’abord Télétourisme,à la RTBF. Avec tellement d’autres émissions qu’il a créées, animées et produites, tant en radio (“Guy Lemaire raconte” notamment) qu’en télévision : vins, voyages, automobile, jardinage, gastronomie, vie rurale... La liste est longue qui ne se limite pas qu’au plaisir de vivre. L’information régionale, le sport et le divertissement (Tour de chance) y ont eu leur place. Mais la voix et l’image s’estompent aujourd’hui devant le comédien qu’il a été, très jeune, et qu’il redevient avec jouissance, dans l’âge mûr. A la scène (Comédie Centrale, Arlequin) et toujours à l’écran dans les rôles mythiques de Monsieur Beulemans, d’Auguste Coppenolle et du Malade Imaginaire...

Brieuc Lemaire : Alexandre

Ce jeune comédien de 27 ans passé par l’IAD et le Conservatoire Royal de Bruxelles décide très vite que la meilleure des écoles c’est la scène ! C’est pourquoi il part en France pendant 6 mois pour jouer à la Comédie de Lille. Revenu en Belgique il enchaîne les rôles aussi bien " classiques " : Scapin, Arlequin, Perdican… que dans la comédie dite " de boulevard " : Panique au ministère, Une semaine pas plus !, A Table, Tailleur pour dames etc.. En plus des planches, Brieuc s’est spécialisé dans le doublage et on peut l’entendre dans des films (I still see you, Time Freak…), séries (Marco Polo, Love..) mais aussi dessins animés (Lego Ninjago, Barbie, Pokemon…). Il signe aussi la mise en scène du spectacle.

Elvire Farrauto : Colette

Elvire Farrauto est une comédienne, grande habituée des scènes de la cité ardente telles que le Trocadéro, le Trianon ou la Comédie Centrale. Bien connue du public liégeois elle est particulièrement appréciée pour ses rôles dans les comédies, telles que "Madame Sans-Gêne", "Panique au ministère", "Tailleur pour dames", "Lady Oscar", "Thé à la menthe ou t’es citron?", "Le Trésor de Mamma Giulia", “Nelson”. Elle a également réalisé plusieurs mises en scènes.

Fabrice Ruwet : l'invité

Fabrice Ruwet est né en 1969 (une grande année ! Première victoire d’Eddy Merckx au Tour, notamment). Il est tombé, pour cause familiale, dans la marmite du théâtre tout petit. 1ère apparition sur les planches à 7 ans. 1ère phrase à 12 ans. 1er paragraphe à 14 ans. 1er rôle conséquent à 16 ans. Et puis les expériences sur diverses scènes vont s’enchaîner. En 1993, il met un pied dans l’étrier –qu’il ne lâchera plus- de l’impro (il est co-fondateur des ImprObables).

2 service-clubs de la région sont à l'origine de cette représentation : le Club Soroptimist Vierre-Lesse et le Club Zonta Saint-Hubert Redouté qui ont eu l'idée de marier humour et solidarité puisque les bénéfices de la soirée reviendront à une association arlonaise, "Vie en rose", qui a pour but d'offrir du bien-être et du soutien à des femmes atteintes du cancer.

Modalités pratiques :

Places à 25 euros et places VIP à 45 euros

soit sur ticketmaster.be, soit à la librairie "Au temps de lire" à Libramont ou "Oxygène" à Neufchâteau, ou par mail à : gisele_marchand@yahoo.fr

Ce samedi 27 avril à 20h au Centre Culturel de Libramont

