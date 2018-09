Grupont, 1618 : de la rumeur au bûcher...

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ce week-end des 7, 8 et 9 septembre, le village de Grupont va commémorer les 400 ans du jugement des quatre soeurs Jamin, prétendues sorcières, réduites en cendres par le feu du fanatisme.

Les habitants du village, en collaboration avec bon nombre d’associations locales, se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour construire cet événement. Ils ont souhaité mettre en valeur ce pan caché de notre patrimoine, de manière inaccoutumée et originale, par un questionnement du visiteur, en replaçant ces événements tragiques dans leur contexte historique, politique et géographique.

Pièce de théâtre, conférences et exposition permettront de faire connaître au public le déroulement d’un des épisodes les plus sombres de notre histoire, ses mécanismes et ses acteurs.

Visites guidées, marché d’époque et animations de rue plongeront le visiteur dans l’atmosphère d’un village du début du XVIIe siècle.



Eléments principaux :



· La pièce de théâtre "Innocentes. Accusées. Brûlées. Ce qui nous reste d’elles " a été entièrement réalisée, de l’écriture à l’interprétation, par un groupe de villageois, sous la direction d’acteurs professionnels : Le Chaudron qui chuchote (B. Vincent et S. Balthazar). La pièce retrace, sous forme d’évocations pleines d’émotions, le tragique parcours des quatre soeurs Jamin. Représentation en plein air sur la place de Grupont, le samedi 8/09 à 17h30, et

le dimanche 09/09 à 15h00. Entrée libre et gratuite.



· Deux conférences se succéderont le vendredi soir, dans la petite église de Grupont :

o à 19h30 : " Inquisition et sorcellerie à la fin du Moyen Âge " par M. Benoît Beyer de Ryke, historien médiéviste et philosophe, collaborateur scientifique à l’ULB.

o à 20h45 : " La sorcellerie et les croyances magico-religieuses " par M. Albert Moxhet, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur les croyances ardennaises, dont

" Didier Comès, l'encrage ardennais ".

o Gratuit, sur réservation (Nombre de places limité)



· " Les 1001 visages de la sorcellerie " : exposition abordant les différentes facettes de la sorcellerie, pour tous publics. Dans l’église de Grupont, les samedi 8/09 et dimanche 9/09, de 10h à 17h30. Entrée libre et gratuite.



· Marché XVIIe siècle réunissant artisans et animations de techniques anciennes, stands de dédicace, animations de rue … le dimanche 9/9 de 11h à 18h dans les rues du village.



Une organisation du Comité de Développement Touristique et Culturel de Tellin, en partenariat avec la Maison du Tourisme de la Forêt de St-Hubert, l’ASBL Grande Forêt de st-Hubert, la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.

Page Facebook : https://www.facebook.com/wesorcellerie



CONTACTS :

Office du Tourisme de Tellin, Rue Grande 21a à 6927 Tellin – tourisme@tellin.be – 084/36 60 07