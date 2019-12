Grandgeorge ce 18 décembre à l'Entrepôt (Arlon) et ce matin sur VivaCité !

Deux nouveaux singles diffusés sur toutes les radios francophones, un nouvel album en octobre et un nouveau spectacle en décembre, l’année 2018 aura été celle du retour de Grandgeorge !

Après le succès de son premier single "So Fine" en 2015 puis de son premier album "So Logical" en 2016, qui lui valut un D6Bels Music Award et une tournée de plus de 100 dates en Belgique, Grandgeorge s’était fait ensuite plus discret.

La suite s’annonce plutôt réjouissante pour le plus belge des Français et ses fans : le printemps 2018 a vu fleurir 2 nouveaux titres, "Sunny Anyway" et sa ‘face-B’ "Men Should Never Fall In Love ! Après Mark Plati (David Bowie, Louise Attaque...), Grandgeorge continue les collaborations prestigieuses avec cette fois Ash Howes (Dido, Ellie Goulding...) aux manettes. Mélodie pop, arrangements soignés et texte optimiste, le succès de Sunny Anyway est immédiat. Ce premier titre est suivi en octobre par un deuxième single, "I’ll Be Trying", où Grandgeorge s’essaie pour la première fois au chant en français.

Le deuxième album de Grandgeorge : "FACE TO FAITH", mixant des sonorités pop, afro et électro, est sorti le 26 octobre.

" Grandgeorge s’est lancé dans l’aventure du deuxième album avec une obsession : celle de ne pas se répéter. Pari tenu. " L’ Avenir

" Grandgeorge séduit avec ce second album qui explore de nouvelles contrées qui lui vont à merveille. " La DH

"Nous (...) aurions tendance à dire que Grandgeorge ressemble à ce qu’il chante. Sauf que le garçon nous fait la surprise d’un deuxième album plus nuancé. Et du coup plus riche.Si l’ex-ingénieur montre sur "Face to Faith" son aptitude à pondre des tubes feel-good, il dévoile aussi une autre facette de sa personnalité. Celle de l’artiste qui sort de sa bulle, de l’être humain qui observe et de l’auteur qui cherche à chaque fois la bonne formule pour nous interpeller." Moustique

Venez applaudir Grandgeorge ce mercredi 18 décembre de 20h30 à 21h50 à l'Entrepôt à Arlon (il s'agira de l'une de ses dernières dates de sa tournée 2019)

Prix : Préventes 13€ / Sur Place 15 €

Plus d'infos en cliquant ici

Excellent guitariste et entouré de musiciens exceptionnels (Stefy Rika, Nicolas L’Herbette, Sam Rafalowicz, Xavier Bouillon), Grandgeorge convainc tous azimuts par la qualité musicale de ses prestations - certifié ‘joué sur de vrais instruments’ ;-) - et l’énergie solaire et contagieuse dont il a le secret. Vous avez peur d’un concert de pop gnan-gnan? Vous êtes précisément celle ou celui qui sera très agréablement surpris !

Grandgeorge était l'invité de Philippe Lorain ce vendredi vers 7h20, avant de rejoindre "Reyers" et l'équipe du "8/9" sur VivaCité et La Une Télé !