Grande Fête Médiévale à Bouillon ces 11 et 12 aout.

Spectacles, combats, musique, artisanat, gastronomie, jeux et divertissement de l'époque médiévale. Vous y trouverez des produits uniques confectionnés comme au Moyen Age, vous pourrez faire un tour par le campement et découvrir l'évolution des us et coutumes à travers les siècles. L'après midi, un cortège composé de chevaliers, de vikings et autres personnages imaginaires traversera la ville au son des instruments des ménestrels.

Sans oublier les nombreux spectacles de rue !

10 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants.

Toutes les infos via le SITE