Grand Raid Godefroy les 10, 11 et 12 septembre - Luxembourg Matin - 03/09/2021 Début 2014, l’association Bouillon Semois Events (BSE asbl) constituée de bikers passionnés de la province du Luxembourg a repris l’organisation du Grand Raid Godefroy avec l’objectif de faire découvrir la superbe région de Bouillon. Créé en 1996, le Grand Raid Godefroy a ouvert la voie à de nombreux classiques de la discipline dans le pays. Après quelques années de disettes, une bande de bikers passionnés, conscients du potentiel énorme de la région de Bouillon, a décidé de se retrousser les manches pour reprendre le GRG et l’aider à retrouver sa place parmi les plus beaux marathons VTT de Belgique. L'édition 2021 c'est pour ces 10, 11 et 12 septembre. Philippe Graces, organisateur "Le vendredi nous avons nos traditionnelles randonnées VTT nocturnes (...) le samedi, c'est l'épreuve traditionnelle de l'enduro déjà complète avec 450 participants, et le dimanche c'est notre journée phare, la journée la plus populaire avec les épreuves de marathon VTT avec des distances de 50 à 120 km. Nous avons aussi le championnat de Belgique de marathon VTT pour hommes sur la distance de 120 km ou pour les femmes, distance de 90 km" Toutes les infos via le site GRAND RAID